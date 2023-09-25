Замначальника ХОВА Логвинова в прошлом имела «устойчивые связи» с РФ — ХАЦ

Новая заместитель начальника Харьковской ОВА Елена Логвинова в прошлом имела устойчивые связи с РФ, с запрещенной партией Евгения Мураева, подозреваемого в госизмене, а в должности главы стоматполиклиники №7 без тендеров отдавала подряды своему близкому окружению, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Как сообщалось, до назначения в ХОВА Логвинова возглавляла стоматполиклинику №7 и, по данным медиа, приходится двоюродной сестрой нардепу от партии «Слуга Народа» Павлу Якименко. Журналист Павел Федосенко писал со ссылкой на реестр «Сlarity Рroject», что Логвинова также была главой Шевченковской районной организации партии «Наши» Евгения Мураева.

ОО «ХАЦ» констатирует, что Логвинова и ее сестра Юлия Якименко любили отдыхать вместе с действующим заместителем мэра города Змиев Денисом Челапко. Он, как отмечают активисты, с 2015 года был председателем фракции «Відродження» в Змиевском горсовете, фигурировал в финансовых отчетах «ОПЗЖ», на президентских выборах 2019 года работал наблюдателем от партии «Наши», а в 2021 году избрался депутатом горсовета от «Слуги народа» и стал заместителем Змиевского городского головы.



Фото с отдыха. Юлия Якименко, Елена Логвинова и Денис Челапко. Источник: 057.ua

«ФЛП Челапко Денис Валерьевич получил подрядов от стоматологической поликлиники №7, которую возглавляла Логвинова, на сумму более 130 тысяч гривен. Ранее Челапко также был основателем двух фирм, ООО «Листівка.ЮА» и ООО «Арт-Презент». Так вот, первая фирма активно торговала с россиянами, о чем свидетельствуют экспортные декларации на сайте «Import.Genius». Российским контрагентом было ООО «Торговый Дом «Хороший подарок». Единственным учредителем этой фирмы, работавшей до 2021 года, был как раз Денис Челапко, а директором указана россиянка Елена Вишнякова», — рассказывают члены ХАЦ.



Скрин: ОО «ХАЦ»

«По шебекинскому адресу фирмы Челапко работала еще одна компания — «Алгоритм Плюс», одной из совладелиц которой была та же Вишнякова, а другой — Елена Валентиновна Логвинова», — сообщают в ОО.



Скрин: ОО «ХАЦ»

Антикоррупционеры отмечают, что компания «Алгоритм Плюс» успеха не имела — приобрела оборудование у Укрэлектромаша, за которое потом с фирмы Логвиновой взимали деньги в судебном порядке, и сейчас уже ликвидирована.

«До 24 февраля 2022 года, начала полномасштабного вторжения, россиянка Вишнякова, которая имеет ФЛП в Украине, получала подряды как от стоматполиклиники №7, где была руководителем Логвинова, так и от структурных подразделений Змиевского горсовета, где первым заместителем работает Челапко. Более того, в тендерной документации Вишнякова предоставляет контактный номер телефона, который также использует ООО «Листівка.ЮА», где основателем был Челапко», — продолжают антикоррупционеры.



Скрин: ОО «ХАЦ»

Сама Логвинова отметила, что сейчас не является владелицей ни одной компании, а также никогда не имела и не имеет недвижимости на территории РФ.

«Ни она, ни ее родственники не имеют бизнеса в России. Никаких дивидендов, прибыли из РФ Логвинова не получала. Указанная вами компания закрылась и была ликвидирована еще в конце 2019 — начале 2020 годов, еще до того, как Логвинова стала главным врачом летом 2020 года», — говорится в ответе ХОВА на запрос ХАЦ.

О заключении договоров с бывшей бизнес-партнершей Логвинова прокомментировала следующее: «Елена Вишнякова была предпринимателем. В частности, для стоматполиклиники №7 поставляла канцтовары и бытовую химию по прямым договорам и по самой низкой цене. В подтверждение этих слов могут быть предоставлены все договоры. Поликлиника в то время много с кем имела договоры и покупали у тех, кто предлагал самую низкую цену».

В ХАЦ отмечают, что, согласно реестру «Сlarity Рroject», кроме стоматполиклиники №7 Вишнякова обслуживала только структурные подразделения Змиевского горсовета.

Напомним, по информации источника МГ «Объектив», Логвинова также связана с одним из бывших руководителей областного департамента здравоохранения — Богданом Федаком. Не так давно в СМИ появились слухи о возвращении к руководству здравоохранением самого Федака — правда, речь шла о горздраве. В мэрии эту информацию тут же опровергли.