Заступниця начальника ХОВА Логвинова раніше мала “стійкі зв’язки” з РФ – ХАЦ

Нова заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова у минулому мала стійкі зв’язки з РФ, із забороненою партією Євгенія Мураєва, підозрюваного в держзраді, а на посаді голови стоматполіклініки №7 без тендерів віддавала підряди своєму близькому оточенню, пише ГО “Харківський антикорупцційний центр”.

Як повідомлялося, до призначення в ХОВА Логвинова очолювала стоматполіклініку №7 і, за даними ЗМІ, є двоюрідною сестрою нардепа від партії “Слуга Народу” Павла Якименка. Журналіст Павло Федосенко писав із посиланням на реєстр “Сlarity Рroject”, що Логвинова також була головою Шевченківської районної організації партії “Наші” Євгенія Мураєва.

ГО “ХАЦ” констатує, що Логвинова та її сестра Юлія Якименко любили відпочивати разом із чинним заступником мера міста Зміїв Денисом Челапком. Він, як зазначають активісти, з 2015 року був головою фракції “Відродження” у Зміївській міськраді, фігурував у фінансових звітах “ОПЗЖ”, на президентських виборах 2019 року працював спостерігачем від партії “Наші”, а у 2021 році обрався депутатом міськради від “Слуги Народу” і став заступником Зміївського міського голови.



Фото з відпочинку. Юлія Якименко, Олена Логвинова та Денис Челапко. Джерело: 057.ua

“ФОП Челапко Денис Валерійович отримав підрядів від стоматологічної поліклініки №7, яку очолювала Логвинова, на суму понад 130 тисяч гривень. Раніше Челапко також був засновником двох фірм, ТОВ “Листівка.UA” та ТОВ “Арт-Презент”. Так ось, перша фірма активно торгувала з росіянами, про що свідчать експортні декларації на сайті Import.Genius. Російським контрагентом було ТОВ “Торговый Дом “Хороший подарок”. Єдиним засновником цієї фірми, що працювала до 2021 року, був якраз Денис Челапко, а директоркою зазначена росіянка Олена Вишнякова”, — розповідають члени ХАЦ.



Скрін: ГО “ХАЦ”

“За шебекінською адресою фірми Челапко працювала ще одна компанія – “Алгоритм Плюс”, однією зі співвласниць якої була та сама Вишнякова, а іншою – Олена Валентинівна Логвинова”, – повідомляють у ГО.

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Скрін: ГО “ХАЦ”

Антикорупціонери зазначають, що компанія «Алгоритм Плюс» успіху не мала – придбала обладнання в Укрелектромашу, за яке потім з фірми Логвинової стягували гроші у судовому порядку, і нині вже ліквідована.

«До 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення, росіянка Вишнякова, яка має ФОП в Україні, отримувала підряди як від стоматологічної поліклініки №7, де була керівницею Логвинова, так і від структурних підрозділів Зміївської міськради, де першим заступником працює Челапко. Щобільше, у тендерній документації Вишнякова надає контактний номер телефону, який також використовує ТОВ “Листівка.ЮА”, де засновником був Челапко», – продовжують антикорупціонери.



Скрін: ГО “ХАЦ”

Сама Логвинова зазначила, що зараз не є власницею жодної компанії, а також ніколи не мала і не має нерухомості на території РФ.

“Ні вона, ні її родичі не мають бізнесу в Росії. Жодних дивідендів, прибутку з РФ Логвинова не отримувала. Вказана вами компанія закрилася та була ліквідована ще наприкінці 2019 – на початку 2020 років, ще до того, як Логвинова стала головним лікарем влітку 2020 року”, – йдеться у відповіді ХОВА на запит ХАЦ.

Щодо укладання договорів з колишньою бізнес-партнеркою Логвинова прокоментувала наступне: “Олена Вишнякова була підприємицею. Зокрема для стоматполіклініки №7 постачала канцтовари та побутову хімію за прямими договорами та за найнижчою ціною. На підтвердження цих слів можуть бути надані всі договори. Поліклініка на той час багато з ким мала договори і купували у тих, хто пропонував найнижчу ціну”.

У ХАЦ зазначають, що, згідно з реєстром “Сlarity Рroject”, окрім стоматполіклініки №7 Вишнякова обслуговувала лише структурні підрозділи Зміївської міськради.

Нагадаємо, за інформацією джерела МГ “Об’єктив”, Логвинова також пов’язана з одним із колишніх керівників обласного департаменту охорони здоров’я — Богданом Федаком. Нещодавно в ЗМІ з’явилися чутки про повернення до керівництва охороною здоров’я самого Федака – правда, йшлося про міськздоров’я. У мерії цю інформацію одразу спростували.