Житель Харькова исчез по пути на дачу: объявили розыск

Жителей Харькова и ближайшего пригорода просят помочь найти 77-летнего Владимира Светличного — жителя района метро «Героев труда».

«24 сентября 2023 года в 7:30 направлялся к даче в направлении с. Терновая (кооператив «Велозаводской»), Чугуевского района Харьковской области и по настоящее время не вернулся», — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, светлые волосы с проседью, серо-зеленые глаза. Особая примета: сутулость.

Он был одет в черные спортивные штаны, черную спортивную кофту с белыми вставками и красными полосами, темно-голубую футболку с черными точками и черные тапочки из ткани.

Информацию о Владимире Светличном просят сообщать по телефонам: 102 или (068) 777-0-112.