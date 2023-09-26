Житель Харькова исчез по пути на дачу: объявили розыск
Жителей Харькова и ближайшего пригорода просят помочь найти 77-летнего Владимира Светличного — жителя района метро «Героев труда».
«24 сентября 2023 года в 7:30 направлялся к даче в направлении с. Терновая (кооператив «Велозаводской»), Чугуевского района Харьковской области и по настоящее время не вернулся», — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, светлые волосы с проседью, серо-зеленые глаза. Особая примета: сутулость.
Он был одет в черные спортивные штаны, черную спортивную кофту с белыми вставками и красными полосами, темно-голубую футболку с черными точками и черные тапочки из ткани.
Информацию о Владимире Светличном просят сообщать по телефонам: 102 или (068) 777-0-112.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харькова и ближайшего пригорода просят помочь найти 77-летнего Владимира Светличного — жителя района метро «Героев труда»".