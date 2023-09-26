Житель Харкова зник дорогою на дачу: оголосили розшук

Мешканців Харкова та найближчого передмістя просять допомогти знайти 77-річного Володимира Світличного – мешканця району метро “Героїв праці”.

“24 вересня 2023 року о 7:30 прямував до дачі в напрямку с. Тернова (кооператив “Велозаводський”), Чугуївського району Харківської області й до теперішнього часу не повернувся”, – повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Прикмети зниклого: зріст 180 см, худорлявої статури, світле волосся з сивиною, сіро-зелені очі. Особлива прикмета: сутулість.

Він був одягнений у чорні спортивні штани, чорну спортивну кофту з білими вставками та червоними смугами, темно-блакитну футболку з чорними точками та чорні капці з тканини.

Інформацію про Володимира Світличного просять повідомляти за телефонами: 102 або (068) 777-0-112.