Делал минные поля с оккупантами на Харьковщине: СБУ задержала предателя

29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления, во время оккупации начал сотрудничать с врагом.

«Во время захвата населенного пункта он помогал российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он добавил, что среди заминированных участков были дороги и проезжие части, которыми пользовались местные жители.

Кроме того, предатель «сдавал» оккупантам адреса патриотов. После этого военные РФ похищали людей и увозили их в пыточные.

«Также злоумышленник вместе с оккупантами грабил дома односельчан, которые в то время выехали на подконтрольную Украине территорию. Во время мародерства его участники угоняли авто, выносили бытовую технику, мебель и другое частное имущество граждан», — добавили в СБУ.

После деоккупации области предатель хотел «залечь на дно». Однако правоохранители задержали мужчину.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится в СИЗО. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.