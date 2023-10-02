Делал минные поля с оккупантами на Харьковщине: СБУ задержала предателя
29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления, во время оккупации начал сотрудничать с врагом.
«Во время захвата населенного пункта он помогал российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он добавил, что среди заминированных участков были дороги и проезжие части, которыми пользовались местные жители.
Кроме того, предатель «сдавал» оккупантам адреса патриотов. После этого военные РФ похищали людей и увозили их в пыточные.
«Также злоумышленник вместе с оккупантами грабил дома односельчан, которые в то время выехали на подконтрольную Украине территорию. Во время мародерства его участники угоняли авто, выносили бытовую технику, мебель и другое частное имущество граждан», — добавили в СБУ.
После деоккупации области предатель хотел «залечь на дно». Однако правоохранители задержали мужчину.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится в СИЗО. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 12:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления, во время оккупации начал сотрудничать с врагом.".