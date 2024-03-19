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Следил за бойцами ВСУ и «сдавал» патриотов: жителя Харьковщины будут судить

Общество 13:00   19.03.2024
Виктория Яковенко
Следил за бойцами ВСУ и «сдавал» патриотов: жителя Харьковщины будут судить Фото: Владислав Абдула

Жителя Харьковщины, который сотрудничал с врагом во время боев за областной центр, задержали, когда он пытался скрыться на временно оккупированных территориях.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант добровольно обходил фронтовую территорию области, где фиксировал места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. А всю информацию он передавай командованию войск РФ, воевавших на Изюмском направлении.

Кроме этого, после оккупации части региона, россияне привлекали предателя к дежурству на российских блокпостах. Там он помогал врагам выявлять участников сопротивления. Для этого ему выдали автомат АК-74 с боеприпасами и военную форму российского образца.

«Владея информацией об украинских патриотах-односельчанах, он «сдавал» их захватчикам во время остановки автомобилей на вражеских блокпостах», — добавили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас подозреваемый – в СИЗО. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Харьковщины, который сотрудничал с врагом во время боев за областной центр, задержали, когда он пытался скрыться на временно оккупированных территориях.".