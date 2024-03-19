Стежив за бійцями ЗСУ і «здавав» патріотів: жителя Харківщини судитимуть
Жителя Харківщини, який співпрацював з ворогом під час боїв за обласний центр, затримали, коли він намагався втекти на тимчасово окуповані території.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант добровільно обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. А усю інформацію він передавав командуванню військ РФ, які воювали на Ізюмському напрямку.
Крім цього, після окупації частини регіону, росіяни залучали зрадника до чергування на російських блокпостах. Там він допомагав ворогам виявляти учасників руху опору. Для цього йому видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка.
«Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він «здавав» їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах», – додали в СБУ.
Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі підозрюваний – у СІЗО. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, патриоты, предатель, СБУ, сдавал, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харківщини, який співпрацював з ворогом під час боїв за обласний центр, затримали, коли він намагався втекти на тимчасово окуповані території.".