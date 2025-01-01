Избил до полусмерти мужчину с тяжелейшей стадией рака: россиянина будут судить

На Харьковщине будут заочно судить гражданина РФ. Следствие собрало доказательства, что в ходе оккупации территорий на севере области он пытал людей, в том числе онкобольного мужчину.

Мужчина родом из Белгородской области, но последние годы жил в приграничном селе Стрелечья на Харьковщине. Уже во время полномасштабной войны он был начальником участковых самопровозглашенного органа народной полиции на тогда оккупированной территории Липецкой громады, пишет Харьковская облпрокуратура.

Мужчина знал, с кем из местных нужно «проводить профилактику» за проукраинскую позицию. Военные РФ задерживали людей и отвозили в пыточные, которые были обустроены в здании пункта пропуска «Гоптовка» и в подвале многоэтажки в Стрелечьей. Оккупанты вместе с обвиняемым били людей резиновыми дубинками, электрошокером, деревянным молотком по голове. Также они через полотенце лили на лицо пострадавших воду, блокируя тем самым доступ воздуха. Обвиняемый эту экзекуцию цинично называл «банным днем».

Кроме того, фигурант заставлял потерпевших участвовать в «армейских играх», которые предусматривали переодевание в пограничников или полицейских и выполнение определенных задач. Задержанных кормили объедками после военных РФ.

«Одной из жертв российских террористов был онкобольной гражданский мужчина, у которого тяжелейшая стадия рака. Фигурант, пренебрегая всем, забил его почти до полусмерти, пытаясь «выбить» информацию о ВСУ. Такая ненависть к потерпевшему была вызвана тем, что его сын является украинским военнослужащим», — рассказали в прокуратуре.

41-летний обвиняемый в розыске. Его будут судить заочно в Дергачевском райсуде Харьковской области по факту жестокого обращения с гражданским населением, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.