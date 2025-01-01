В районе вокзала в Харькове избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск
Двоих мужчин подозревают в ограблении военного в Харькове. По данным следствия, это произошло вблизи подземного перехода по улице Привокзальной вечером 27 декабря.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 45-летний военный приехал в отпуск. Один из грабителей догнал мужчину и ударил кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником. Преступники забрали имущество военного — телефон, документы, наличные и другие вещи, после чего скрылись.
Двоим 38-летним мужчинам сообщили о подозрении в грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Обоим избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: военный, новости Харькова, ограбление, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 16:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин подозревают в ограблении военного в Харькове. По данным следствия, это произошло вблизи подземного перехода по улице Привокзальной вечером 27 декабря.".