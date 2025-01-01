Live
  • Ср 01.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.69

В районе вокзала в Харькове избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск

Происшествия 16:29   01.01.2025
Елена Нагорная
В районе вокзала в Харькове избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск

Двоих мужчин подозревают в ограблении военного в Харькове. По данным следствия, это произошло вблизи подземного перехода по улице Привокзальной вечером 27 декабря.

Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, 45-летний военный приехал в отпуск. Один из грабителей догнал мужчину и ударил кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником. Преступники забрали имущество военного — телефон, документы, наличные и другие вещи, после чего скрылись.

Двоим 38-летним мужчинам сообщили о подозрении в грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Обоим избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Читайте также: Нарушали ли харьковчане порядок в новогоднюю ночь, рассказали в полиции

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
01.01.2025, 16:53
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
30.12.2024, 18:35
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
01.01.2025, 14:56
В районе вокзала в Харькове избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск
В районе вокзала в Харькове избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск
01.01.2025, 16:29
Есть ли у россиян сейчас силы для захвата Харькова, оценил Мусиенко (видео)
Есть ли у россиян сейчас силы для захвата Харькова, оценил Мусиенко (видео)
01.01.2025, 17:33
Нарушали ли харьковчане порядок в новогоднюю ночь, рассказали в полиции
Нарушали ли харьковчане порядок в новогоднюю ночь, рассказали в полиции
01.01.2025, 15:20

Новости по теме:

15:54
24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)
17:50
Четверых щенков спасли бойцы во время штурма в Волчанске на Харьковщине 📹
16:34
Подожгли авто военного: харьковчан задержали (фото, видео)
12:11
Военный из Золочева погиб в ДТП в Черкасской области
16:32
Экс-военный в Харькове помогал уклонистам: обещал «решить» с ВВК

Вы читали новость: «В районе вокзала в Харькове избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 16:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин подозревают в ограблении военного в Харькове. По данным следствия, это произошло вблизи подземного перехода по улице Привокзальной вечером 27 декабря.".