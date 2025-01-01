У районі вокзалу в Харкові побили та пограбували військового
Двох чоловіків підозрюють у пограбуванні військового у Харкові. За даними слідства, це сталося поблизу підземного переходу по вулиці Привокзальній увечері 27 грудня.
Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, 45-річний військовий приїхав у відпустку. Один із грабіжників наздогнав чоловіка і вдарив кулаком в обличчя, а коли той упав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Злочинці забрали майно військового – телефон, документи, готівку та інші речі, після чого втекли.
Двом 38-річним чоловікам повідомили про підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до десяти років тюрми.
Читайте також: Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: военный, новини Харкова, ограбление, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У районі вокзалу в Харкові побили та пограбували військового»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 16:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох чоловіків підозрюють у пограбуванні військового у Харкові. За даними слідства, це сталося поблизу підземного переходу по вулиці Привокзальній увечері 27 грудня.".