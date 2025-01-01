У районі вокзалу в Харкові побили та пограбували військового

Двох чоловіків підозрюють у пограбуванні військового у Харкові. За даними слідства, це сталося поблизу підземного переходу по вулиці Привокзальній увечері 27 грудня.

Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, 45-річний військовий приїхав у відпустку. Один із грабіжників наздогнав чоловіка і вдарив кулаком в обличчя, а коли той упав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Злочинці забрали майно військового – телефон, документи, готівку та інші речі, після чого втекли.

Двом 38-річним чоловікам повідомили про підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до десяти років тюрми.