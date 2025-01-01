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Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції

Суспільство 15:20   01.01.2025
Олена Нагорна
Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції

Новорічна ніч на Харківщині пройшла без грубих порушень публічного порядку.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, для безпеки громадян правоохоронці продовжують працювати 24/7 у посиленому режимі.

Співробітники поліції закликають мешканців Харкова та області дотримуватись вимог чинного законодавства й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше в Управлінні патрульної поліції у Харківській області інформували, що в ніч проти 1 січня копи прийняли 178 викликів. Патрульні зафіксували три ДТП, десять випадків керування у стані сп’яніння, а також виявили двох людей із наркотиками.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 15:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новорічна ніч на Харківщині пройшла без грубих порушень публічного порядку.".