Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції

Новорічна ніч на Харківщині пройшла без грубих порушень публічного порядку.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, для безпеки громадян правоохоронці продовжують працювати 24/7 у посиленому режимі.

Співробітники поліції закликають мешканців Харкова та області дотримуватись вимог чинного законодавства й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше в Управлінні патрульної поліції у Харківській області інформували, що в ніч проти 1 січня копи прийняли 178 викликів. Патрульні зафіксували три ДТП, десять випадків керування у стані сп’яніння, а також виявили двох людей із наркотиками.