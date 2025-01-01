Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції
Новорічна ніч на Харківщині пройшла без грубих порушень публічного порядку.
Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, для безпеки громадян правоохоронці продовжують працювати 24/7 у посиленому режимі.
Співробітники поліції закликають мешканців Харкова та області дотримуватись вимог чинного законодавства й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Раніше в Управлінні патрульної поліції у Харківській області інформували, що в ніч проти 1 січня копи прийняли 178 викликів. Патрульні зафіксували три ДТП, десять випадків керування у стані сп’яніння, а також виявили двох людей із наркотиками.
Читайте також: Терехов: 115 будинків пошкодили росіяни у грудні, вибили понад тисячу вікон
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, новый год, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи порушували харків’яни порядок у новорічну ніч, розповіли в поліції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 15:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новорічна ніч на Харківщині пройшла без грубих порушень публічного порядку.".