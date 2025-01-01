Не обійшлося без ДТП та п’яних водіїв: як пройшла новорічна ніч в області

Про те, як минула новорічна ніч на дорогах Харківщини, розповіли патрульні.

Загалом протягом ночі копії мали 178 викликів, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції в Харківській області.

Наші патрульні:

✔️ зафіксували 10 випадків керування у стані сп’яніння;

✔️ виявили 2 осіб з наркотичними речовинами;

✔️ опрацювали 3 дорожньо-транспортні пригоди.