Не обійшлося без ДТП та п’яних водіїв: як пройшла новорічна ніч в області
Про те, як минула новорічна ніч на дорогах Харківщини, розповіли патрульні.
Загалом протягом ночі копії мали 178 викликів, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції в Харківській області.
Наші патрульні:
✔️ зафіксували 10 випадків керування у стані сп’яніння;
✔️ виявили 2 осіб з наркотичними речовинами;
✔️ опрацювали 3 дорожньо-транспортні пригоди.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 11:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула новорічна ніч на дорогах Харківщини, розповіли патрульні.".