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Не обійшлося без ДТП та п’яних водіїв: як пройшла новорічна ніч в області

Події 11:56   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Не обійшлося без ДТП та п’яних водіїв: як пройшла новорічна ніч в області

Про те, як минула новорічна ніч на дорогах Харківщини, розповіли патрульні.

Загалом протягом ночі копії мали 178 викликів, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції в Харківській області.

Наші патрульні:

✔️ зафіксували 10 випадків керування у стані сп’яніння;

✔️ виявили 2 осіб з наркотичними речовинами;

✔️ опрацювали 3 дорожньо-транспортні пригоди.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 11:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула новорічна ніч на дорогах Харківщини, розповіли патрульні.".