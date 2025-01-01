Не обошлось без ДТП и пьяных водителей: как прошла новогодняя ночь в области
О том, как прошла новогодняя ночь на дорогах Харьковщины, рассказали патрульные.
Всего в течение ночи у копов было 178 вызовов, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
Наши патрульные:
✔️ зафиксировали 10 случаев управления в состоянии опьянения;
✔️ обнаружили 2 человек с наркотическими веществами;
✔️ обработали 3 дорожно-транспортных происшествия.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, ДТП, патрульні, патрульные, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 11:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошла новогодняя ночь на дорогах Харьковщины, рассказали патрульные.".