Не обошлось без ДТП и пьяных водителей: как прошла новогодняя ночь в области

О том, как прошла новогодняя ночь на дорогах Харьковщины, рассказали патрульные.

Всего в течение ночи у копов было 178 вызовов, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Наши патрульные:

✔️ зафиксировали 10 случаев управления в состоянии опьянения;

✔️ обнаружили 2 человек с наркотическими веществами;

✔️ обработали 3 дорожно-транспортных происшествия.