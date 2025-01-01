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Не обошлось без ДТП и пьяных водителей: как прошла новогодняя ночь в области

Происшествия 11:56   01.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Не обошлось без ДТП и пьяных водителей: как прошла новогодняя ночь в области

О том, как прошла новогодняя ночь на дорогах Харьковщины, рассказали патрульные.

Всего в течение ночи у копов было 178 вызовов, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Наши патрульные:
✔️ зафиксировали 10 случаев управления в состоянии опьянения;
✔️ обнаружили 2 человек с наркотическими веществами;
✔️ обработали 3 дорожно-транспортных происшествия.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 11:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошла новогодняя ночь на дорогах Харьковщины, рассказали патрульные.".