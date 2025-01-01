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Нарушали ли харьковчане порядок в новогоднюю ночь, рассказали в полиции

Общество 15:20   01.01.2025
Елена Нагорная
Нарушали ли харьковчане порядок в новогоднюю ночь, рассказали в полиции

Новогодняя ночь на Харьковщине прошла без грубых нарушений общественного порядка.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, для безопасности граждан правоохранители продолжают работать 24/7 в усиленном режиме.

Сотрудники полиции призывают жителей Харькова и области соблюдать требования действующего законодательства и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее в Управлении патрульной полиции в Харьковской области информировали, что в ночь на 1 января копы приняли 178 вызовов. Патрульные зафиксировали три ДТП, десять случаев управления в состоянии опьянения, а также обнаружили двоих человек с наркотиками.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 15:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новогодняя ночь на Харьковщине прошла без грубых нарушений общественного порядка.".