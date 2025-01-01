Нарушали ли харьковчане порядок в новогоднюю ночь, рассказали в полиции

Новогодняя ночь на Харьковщине прошла без грубых нарушений общественного порядка.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, для безопасности граждан правоохранители продолжают работать 24/7 в усиленном режиме.

Сотрудники полиции призывают жителей Харькова и области соблюдать требования действующего законодательства и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее в Управлении патрульной полиции в Харьковской области информировали, что в ночь на 1 января копы приняли 178 вызовов. Патрульные зафиксировали три ДТП, десять случаев управления в состоянии опьянения, а также обнаружили двоих человек с наркотиками.