Нарушали ли харьковчане порядок в новогоднюю ночь, рассказали в полиции
Новогодняя ночь на Харьковщине прошла без грубых нарушений общественного порядка.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, для безопасности граждан правоохранители продолжают работать 24/7 в усиленном режиме.
Сотрудники полиции призывают жителей Харькова и области соблюдать требования действующего законодательства и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ранее в Управлении патрульной полиции в Харьковской области информировали, что в ночь на 1 января копы приняли 178 вызовов. Патрульные зафиксировали три ДТП, десять случаев управления в состоянии опьянения, а также обнаружили двоих человек с наркотиками.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, новый год, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 15:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новогодняя ночь на Харьковщине прошла без грубых нарушений общественного порядка.".