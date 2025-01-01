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Побив до півсмерті чоловіка з важкою стадією раку: росіянина судитимуть

Події 20:04   01.01.2025
Олена Нагорна
Побив до півсмерті чоловіка з важкою стадією раку: росіянина судитимуть

На Харківщині заочно судитимуть громадянина РФ. Слідство зібрало докази, що під час окупації територій на півночі області він катував людей, зокрема онкохворого чоловіка.

Чоловік родом з Бєлгородської області, але останні роки мешкав у прикордонному селі Стрілеча на Харківщині. Під час повномасштабної війни він був начальником дільничних самопроголошеного органу народної поліції на тоді окупованій території Липецької громади, пише Харківська облпрокуратура.

Чоловік знав, з ким з місцевих потрібно «проводити профілактику» за проукраїнську позицію. Військові РФ затримували людей та відвозили до катівень, що були облаштовані у будівлі МПП «Гоптівка» та у підвалі багатоповерхівки у Стрілечій. Окупанти разом з обвинуваченим били людей гумовими кийками, електрошокером, деревʼяним молотком по голові. Також вони через рушник лили на обличчя потерпілих воду, блокуючи тим самим доступ повітря. Обвинувачений цю екзекуційну процедуру цинічно називав «банним днем».

Крім того, фігурант примушував потерпілих брати участь в «армійських іграх», що передбачали перевдягнення у прикордонників чи поліцейських та виконання певних завдань. Затриманих годували недоїдками після військових РФ.

“Однією з жертв російських терористів був онкохворий цивільний чоловік, у якого найтяжча стадія раку. Фігурант, нехтуючи всім, забив його майже до півсмерті, намагаючись «вибити» інформацію про ЗСУ. Така ненависть до потерпілого була спричинена тим, що його син є українським військовослужбовцем”, – розповіли у прокуратурі.

41-річний обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дергачівському райсуді Харківської області за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (в редакції до 24.10.2024). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 20:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині заочно судитимуть громадянина РФ. Слідство зібрало докази, що під час окупації територій на півночі області він катував людей, зокрема онкохворого чоловіка.".