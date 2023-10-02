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Робив мінні поля з окупантами на Харківщині: СБУ затримала зрадника

Суспільство 12:00   02.10.2023
Вікторія Яковенко
Робив мінні поля з окупантами на Харківщині: СБУ затримала зрадника Фото: Владислав Абдула

29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини, під час окупації почав співпрацювати з ворогом.

«Під час захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він додав, що серед замінованих ділянок були дороги та проїзні частини, якими користувались місцеві.

Крім цього, зрадник «здавав» окупантам адреси патріотів. Після цього військові РФ викрадали людей та відвозили їх до катівень.

«Також зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян», – додали в СБУ.

Після деокупації області зрадник хотів «залягти на дно». Однак правоохоронці затримали чоловіка.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці). Зловмисник перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини, під час окупації почав співпрацювати з ворогом.".