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Синегубов: о ситуации под Купянском и активном применении РФ гибридных ракет

Общество 19:58   04.10.2023
Елена Нагорная
Синегубов: о ситуации под Купянском и активном применении РФ гибридных ракет Фото: focus.ua

Военная ситуация на Купянском направлении пока не изменилась. Продолжается накопление российских войск, выдвижение диверсионных групп. Враг демонстрирует, что готовится к штурмовым действиям.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал в интервью изданию «Думка».

«Это те «плановые» штурмы, которые, собственно говоря, мы ощущаем последние 4-5 месяцев по этому направлению. Продолжается бомбардировка КАБами, новыми бомбами, которые называются «Гром» и прочее. Враг активно это начал использовать. Также продолжает бить из С-300 по городу Харькову, бить по промышленной зоне, по объектам транспортной инфраструктуры и т.д.», — сказал Синегубов.

Обороноспособность региона, напомнил он, обсуждали 3 октября в ходе визита в Харьковскую область президента Владимира Зеленского.

«Состоялось совещание именно по военной тематике, в частности по тем направлениям, которые сейчас для области являются угрожающими — это Купянское и Лиманское направления. Речь шла, в том числе и о состоянии выполнения задач по строительству фортификационных сооружений», — прокомментировал начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 19:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военная ситуация на Купянском направлении пока не изменилась. Продолжается накопление российских войск, выдвижение диверсионных групп. Враг демонстрирует, что готовится к штурмовым действиям.".