Синегубов: о ситуации под Купянском и активном применении РФ гибридных ракет
Военная ситуация на Купянском направлении пока не изменилась. Продолжается накопление российских войск, выдвижение диверсионных групп. Враг демонстрирует, что готовится к штурмовым действиям.
Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал в интервью изданию «Думка».
«Это те «плановые» штурмы, которые, собственно говоря, мы ощущаем последние 4-5 месяцев по этому направлению. Продолжается бомбардировка КАБами, новыми бомбами, которые называются «Гром» и прочее. Враг активно это начал использовать. Также продолжает бить из С-300 по городу Харькову, бить по промышленной зоне, по объектам транспортной инфраструктуры и т.д.», — сказал Синегубов.
Обороноспособность региона, напомнил он, обсуждали 3 октября в ходе визита в Харьковскую область президента Владимира Зеленского.
«Состоялось совещание именно по военной тематике, в частности по тем направлениям, которые сейчас для области являются угрожающими — это Купянское и Лиманское направления. Речь шла, в том числе и о состоянии выполнения задач по строительству фортификационных сооружений», — прокомментировал начальник ХОВА.
Читайте также: Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся – Машовец
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: о ситуации под Купянском и активном применении РФ гибридных ракет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военная ситуация на Купянском направлении пока не изменилась. Продолжается накопление российских войск, выдвижение диверсионных групп. Враг демонстрирует, что готовится к штурмовым действиям.".