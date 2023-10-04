Синєгубов: про ситуацію під Куп’янськом і використання РФ гібридних ракет
Військова ситуація на Куп’янському напрямку поки що не змінилася. Триває накопичення російських військ, висування диверсійних груп. Ворог демонструє, що готується до штурмових дій.
Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів в інтерв’ю виданню “Думка”.
“Це ті «планові» штурми, які, власне кажучи, ми відчуваємо останні 4-5 місяців по цьому напрямку. Продовжується бомбардування КАБами, новими бомбами, що називаються «Грім» та інше. Ворог активно це почав використовувати. Також продовжує бити із С-300 по місту Харкову, бити по промисловій зоні, по об’єктах транспортної інфраструктури тощо”, – сказав Синєгубов.
Обороноздатність регіону, нагадав він, обговорювали 3 жовтня під час візиту в Харківську область президента Володимира Зеленського.
“Відбулася нарада саме по військовій тематиці, зокрема щодо тих напрямків, які зараз для області є загрозливими – це Куп’янський і Лиманський напрямки. Йшлося в тому числі і про стан виконання завдань із будівництва фортифікаційних споруд”, – прокоментував начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військова ситуація на Куп’янському напрямку поки що не змінилася. Триває накопичення російських військ, висування диверсійних груп. Ворог демонструє, що готується до штурмових дій.".