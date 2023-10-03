Зеленський на Харківщині провів нараду із Сирським і Синєгубовим (відео)

Президент Володимир Зеленський у Харківській області провів нараду щодо безпекової ситуації на лінії Куп’янськ – Лиман.

Як повідомляє глава держави в телеграмі, він заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського про оборону на Харківщині, наступальні дії на Бахмутському та інших напрямках. Також доповідали місцеві керівники СБУ та Нацполіції.

Окрема нарада була щодо підготовки регіону до зими, повідомив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський

Також президент вручив нагороди воїнам 15-го мобільного прикордонного загону бригадного типу “Сталевий кордон”, а також 113-ї та 125-ї бригад ТрО, які “проявили максимальну міцність під час оборони Харківської області”.

Як повідомлялося раніше, під час робочої поїздки в Харківську область Зеленський відвідав розташування 103-ї окремої бригади ТрО, 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які виконують бойові завдання на ділянці Куп’янськ – Лиман.