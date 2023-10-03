Зеленский на Харьковщине совещался с Сырским и Синегубовым (видео)

Президент Владимир Зеленский в Харьковской области провел совещание по ситуации с безопасностью на линии Купянск — Лиман.

Как сообщает глава государства в Telegram, он заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского об обороне на Харьковщине, наступательных действиях на Бахмутском и других направлениях. Также докладывали местные руководители СБУ и Нацполиции.

Отдельное совещание было по подготовке региона к зиме, сообщил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский

Также президент вручил награды воинам 15-го мобильного погранотряда бригадного типа «Сталевий кордон», а также 113-й и 125-й бригад ТрО, которые «проявили максимальную прочность при обороне Харьковской области».

Как сообщалось ранее, в ходе рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский посетил расположение 103-й отдельной бригады ТрО, 68-й отдельной егерской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, которые выполняют боевые задания на участке Купянск — Лиман.