Зеленский на Харьковщине совещался с Сырским и Синегубовым (видео)
Президент Владимир Зеленский в Харьковской области провел совещание по ситуации с безопасностью на линии Купянск — Лиман.
Как сообщает глава государства в Telegram, он заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского об обороне на Харьковщине, наступательных действиях на Бахмутском и других направлениях. Также докладывали местные руководители СБУ и Нацполиции.
Отдельное совещание было по подготовке региона к зиме, сообщил Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский
Также президент вручил награды воинам 15-го мобильного погранотряда бригадного типа «Сталевий кордон», а также 113-й и 125-й бригад ТрО, которые «проявили максимальную прочность при обороне Харьковской области».
Как сообщалось ранее, в ходе рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский посетил расположение 103-й отдельной бригады ТрО, 68-й отдельной егерской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, которые выполняют боевые задания на участке Купянск — Лиман.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в Харьковской области провел совещание по ситуации с безопасностью на линии Купянск — Лиман.".