Ракетный удар по Харьковщине: среди раненых — полицейский (фото)
Армия РФ около восьми утра 10 октября нанесла удар по Великому Бурлуку — по предварительным данным, ракетой С-300.
В прокуратуре сообщили о последствиях террористической атаки.
«Удар пришелся по центру населенного пункта. В очередной раз целью оккупантов стали исключительно гражданские объекты: магазины, жилые дома, админздание и частные автомобили. Травмированы две женщины в возрасте 35 и 39 лет. Также получил контузию полицейский», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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По факту начали расследование за нарушение законов и обычаев войны. На месте работали следователи и эксперты.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ около восьми утра 10 октября нанесла удар по Великому Бурлуку — по предварительным данным, ракетой С-300".