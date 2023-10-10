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Ракетный удар по Харьковщине: среди раненых — полицейский (фото)

Происшествия 11:02   10.10.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харьковщине: среди раненых — полицейский (фото)

Армия РФ около восьми утра 10 октября нанесла удар по Великому Бурлуку — по предварительным данным, ракетой С-300.

В прокуратуре сообщили о последствиях террористической атаки.

«Удар пришелся по центру населенного пункта. В очередной раз целью оккупантов стали исключительно гражданские объекты: магазины, жилые дома, админздание и частные автомобили. Травмированы две женщины в возрасте 35 и 39 лет. Также получил контузию полицейский», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По факту начали расследование за нарушение законов и обычаев войны. На месте работали следователи и эксперты.

Последствия ракетного удара по Великому Бурлуку 10 октября 2023

Последствия ракетного удара по Великому Бурлуку 10 октября 2023 2

Последствия ракетного удара по Великому Бурлуку 10 октября 2023 4

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ около восьми утра 10 октября нанесла удар по Великому Бурлуку — по предварительным данным, ракетой С-300".