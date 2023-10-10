Ракетный удар по Харьковщине: среди раненых — полицейский (фото)

Армия РФ около восьми утра 10 октября нанесла удар по Великому Бурлуку — по предварительным данным, ракетой С-300.

В прокуратуре сообщили о последствиях террористической атаки.

«Удар пришелся по центру населенного пункта. В очередной раз целью оккупантов стали исключительно гражданские объекты: магазины, жилые дома, админздание и частные автомобили. Травмированы две женщины в возрасте 35 и 39 лет. Также получил контузию полицейский», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По факту начали расследование за нарушение законов и обычаев войны. На месте работали следователи и эксперты.