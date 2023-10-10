Ракетний удар по Харківщині: серед поранених – поліцейський (фото)

Армія РФ близько восьмої ранку 10 жовтня здійснила удар по Великому Бурлуку – за попередніми даними, ракетою С-300.

У прокуратурі повідомили про наслідки терористичної атаки.

“Удар прийшовся на центр населеного пункту. У черговий раз ціллю окупантів стали виключно цивільні об‘єкти: магазини, житлові будинки, адмінбудівля та приватні автомобілі. Поранено двох жінок віком 35 та 39 років. Також отримав контузію поліцейський“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За фактом розпочали розслідування за порушення законів та звичаїв війни. На місці працювали слідчі та експерти.