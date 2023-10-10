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Ракетний удар по Харківщині: серед поранених – поліцейський (фото)

Події 11:02   10.10.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харківщині: серед поранених – поліцейський (фото)

Армія РФ близько восьмої ранку 10 жовтня здійснила удар по Великому Бурлуку – за попередніми даними, ракетою С-300.

У прокуратурі повідомили про наслідки терористичної атаки.

Удар прийшовся на центр населеного пункту. У черговий раз ціллю окупантів стали виключно цивільні об‘єкти: магазини, житлові будинки, адмінбудівля та приватні автомобілі. Поранено двох жінок віком 35 та 39 років. Також отримав контузію поліцейський“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За фактом розпочали розслідування за порушення законів та звичаїв війни. На місці працювали слідчі та експерти.

Наслідки ракетного удару по Великому Бурлуку 10 жовтня 2023

Наслідки ракетного удару по Великому Бурлуку 10 жовтня 2023 2

Наслідки ракетного удару по Великому Бурлуку 10 жовтня 2023 4

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 11:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ близько восьмої ранку 10 жовтня здійснила удар по Великому Бурлуку – за попередніми даними, ракетою С-300".