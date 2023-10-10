Ракетний удар по Харківщині: серед поранених – поліцейський (фото)
Армія РФ близько восьмої ранку 10 жовтня здійснила удар по Великому Бурлуку – за попередніми даними, ракетою С-300.
У прокуратурі повідомили про наслідки терористичної атаки.
“Удар прийшовся на центр населеного пункту. У черговий раз ціллю окупантів стали виключно цивільні об‘єкти: магазини, житлові будинки, адмінбудівля та приватні автомобілі. Поранено двох жінок віком 35 та 39 років. Також отримав контузію поліцейський“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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За фактом розпочали розслідування за порушення законів та звичаїв війни. На місці працювали слідчі та експерти.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 11:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ близько восьмої ранку 10 жовтня здійснила удар по Великому Бурлуку – за попередніми даними, ракетою С-300".