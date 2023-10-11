На Харьковщине у врага две цели: одна из них — взять Купянск — Евлаш

Противник активизировался на Харьковщине, но не может наступать «широким фронтом». О событиях на передовой в эфире нацмарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Конечно, противник не может себе позволить наступать сразу вдоль всех 140 км. Он акцентирует свое внимание вблизи находящихся на Харьковщине населенных пунктов Синьковка и Ивановка. А также вблизи Макеевки (Луганской области — Ред.). Раньше они пытались наступать возле Новоегоровки, но, получив изрядно по зубам от ВСУ, отказались от этого, и в течение определенного времени сохранялось такое затишье. И вот сейчас, примерно неделю назад, они начали возобновлять свои наступательные действия», — рассказал Евлаш.

По его словам, первыми в бой кинули штурмовиков — из отрядов «Шторм Z».

«Зэков им меньше всего жаль. Это как бывшие штрафбаты – туда попадают и зеки, и военные, имевшие какие-то дисциплинарные проступки, чтобы они «кровью могли искупить свою вину». Эффективность их применения достаточно неоднозначна. Эти отряды используются как разведка. Их посылают, чтобы выявить наши огневые позиции, проверить, где заминирована территория, инженерные заграждения. А потом уже за ними используют другие войска – более подготовленные, кадровые. К примеру, сейчас зашла эта 25-я армия, базирующаяся вблизи Кременной», — объяснил спикер Восточной группировки ВСУ.

При этом он отметил, что в аудиоперехватах, которые попадают к ВСУ, «опытные» оккупанты низко оценивают своих «вновь прибывших коллег» из 25-й армии, говоря о плохом морально-психологическом состоянии и боевой подготовке. Едва прибыв на передовую, эта армия уже понесла существенные потери в артиллерии, которые сейчас пытаются компенсировать активной работой авиации — причем в основном бьют через госграницу, чтобы «не подставляться» под средства украинской ПВО.

Несмотря на сомнительные качества новобранцев, россияне интенсифицировали боевые действия на Купянско-Лиманском направлении. Командование армии РФ с упорством, достойным лучшего применения, стремиться достичь целей, которые не дались еще весной.

«Недавно было зафиксировано 23 авиаудара, за прошедшие сутки — еще 20 авиаударов, то есть противник продолжает наращивать интенсивность именно на этом направлении. Основная цель остается – взятие Купянска, поскольку там есть железная дорога, и это такой значительный логистический хаб на этом направлении. И следующая цель – это пробитие сухопутного коридора к реке Оскол и разъединение нашей компоненты. Сейчас ситуация такова, а уже через некоторое время противник может изменить свои акценты», — сказал Евлаш.

При этом он отметил, что до начала сезона дождей осталось не так много времени. Уже вчера, 10 октября, ливни на Донбассе помешали врагу наносить авиаудары, а артиллерия работала с вдвое меньшей интенсивностью.