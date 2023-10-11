На Харківщині у ворога дві цілі: одна з них – взяти Куп’янськ – Євлаш

Противник активізувався на Харківщині, але не може наступати “широким фронтом”. Про події на передовій в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Звичайно, що противник не може собі дозволити наступати одразу вздовж усіх 140 км. Він акцентує свою увагу поблизу населених пунктів Синьківка та Іванівка, які знаходяться на Харківщині. А також поблизу Макіївки (в Луганській області – Ред.). Раніше вони намагалися наступати біля Новоєгорівки, але, отримавши добряче по зубах від ЗСУ вони від цього відмовилися. І протягом певного часу зберігалося таке собі затишшя, і ось зараз, приблизно тиждень як, вони почали відновлювати свої наступальні дії”, – розповів Євлаш.

За його словами, першими у бій кинули штурмовиків – із загонів “Шторм Z”.

“Зеків їм найменше шкода. Це як колишні штрафбати – туди потрапляють і зеки, й військові, які мали якісь дисциплінарні проступки, аби вони кров’ю могли “искупить свою вину”. Ефективність їх застосування досить неоднозначна. Ці загони використовують як розвідку. Їх посилають, аби виявити наші вогневі позиції, перевірити, де замінована територія, інженерні загородження. А потім уже за ними вони використовують інші війська – більш підготовлені, кадрові. Наприклад, зараз зайшла ця 25-та армія, яка базується поблизу Кремінної”, — пояснив спікер Східного угруповання ЗСУ.

При цьому він зазначив, що в аудіоперехопленнях, які потрапляють до ЗСУ, “досвідчені” окупанти низько оцінюють своїх “колег, що тільки прибули” з 25-ї армії, говорячи про поганий морально-психологічний стан і бойову підготовку. Щойно прибувши на передову, ця армія вже зазнала суттєвих втрат в артилерії, які зараз намагаються компенсувати активною роботою авіації – причому переважно б’ють через держкордон, щоб “не підставлятися” під засоби української ППО.

Попри сумнівні риси новобранців, росіяни інтенсифікували бойові дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Командування армії РФ із завзятістю, гідною кращого застосування, прагне досягти цілей, які не далися ще навесні.

“Нещодавно було зафіксовано 23 авіаудари, за минулу добу ще 20 авіаударів, тобто противник продовжує нарощувати інтенсивність саме на цьому напрямку. Основна мета залишається – це взяття Куп’янська, оскільки там є залізна дорога, й це такий значний логістичний хаб на цьому напрямку та наступна мета – це пробиття сухопутного коридору та роз’єднання нашої компоненти до річки Оскіл. Зараз ситуація така, а вже з деяким часом противник може змінити свої акценти”, – сказав Євлаш.

Водночас він зазначив, що до початку сезону дощів залишилося не так багато часу. Вже вчора, 10 жовтня, зливи на Донбасі завадили ворогові завдавати авіаударів, а артилерія працювала з удвічі меншою інтенсивністю.