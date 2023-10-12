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214 оккупантов за сутки уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ

Происшествия 10:01   12.10.2023
Оксана Горун
214 оккупантов за сутки уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ Фото: скриншот

Враг наступает: на Купянско-Лиманском направлении за сутки зафиксировали 25 атак, 10 из них — в сторону Купянска. Данные с фронта сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Было отражено 25 атак: 10 на Купянском направлении и 15 – на Лиманском. Противник не оставляет попытки прорвать нашу оборону, но безуспешно. В ходе боевых действий было ликвидировано 214 оккупантов, также уничтожено 18 образцов вооружения и военной техники. Среди них четыре танка: два танка Т-80 и два Т-72, семь ББМ – это БМП-2, БМП-1, БТР-80 и МТЛБ. Уничтожен ряд различных артиллерийских ствольных установок – это и «Акации», и пушки «Д-20», «Д-30», и автомобильная техника противника, среди которой как грузовики типа «Урал», так и легковые, которые занимались перевозкой личного состава», — перечислил Евлаш.

По его информации, противник сосредотачивает свои штурмовые усилия в направлениях Синьковки и Ивановки под Купянском, а также Макеевки на Луганщине (в направлении на Боровую). Кроме того, враг продолжает наносить удары как артиллерией, так и авиацией и БПЛА. «Прилетает» не только по позициям Сил обороны, но и по гражданским объектам (в частности за минувшие сутки враг бил по Купянску-Узловому, где снаряд попал в жилой дом).

«На Лимано-Купянском направлении зафиксирован 601 обстрел позиций ВСУ, 13 раз враг использовал свою авиацию: Су-25, Су-35 и Ка-52. Произошло восемь ударов дронов противника по позициям ВСУ», — привел статистику Евлаш.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг наступает: на Купянско-Лиманском направлении за сутки зафиксировали 25 атак, 10 из них — в сторону Купянска. Данные с фронта сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш".