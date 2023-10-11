Мужчина и женщина ранены в результате обстрела россиянами пгт Купянск-Узловой
Сегодня россияне из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Пострадали 2 гражданских – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет. Медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".