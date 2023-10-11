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Мужчина и женщина ранены в результате обстрела россиянами пгт Купянск-Узловой

Происшествия 13:39   11.10.2023
Оксана Якушко
Мужчина и женщина ранены в результате обстрела россиянами пгт Купянск-Узловой

Сегодня россияне из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Пострадали 2 гражданских – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет. Медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня россияне из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".