Мужчина и женщина ранены в результате обстрела россиянами пгт Купянск-Узловой

Сегодня россияне из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Пострадали 2 гражданских – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет. Медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы», – рассказал Синегубов.