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Чоловік і жінка поранені внаслідок обстрілу росіянами смт Купʼянськ-Вузловий

Події 13:39   11.10.2023
Оксана Якушко
Чоловік і жінка поранені внаслідок обстрілу росіянами смт Купʼянськ-Вузловий

Сьогодні росіяни з артилерії обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Зазнали поранення 2 цивільних людей – 72-річна жінка та чоловік 43 років. Наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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Чоловік і жінка поранені внаслідок обстрілу росіянами смт Купʼянськ-Вузловий
Чоловік і жінка поранені внаслідок обстрілу росіянами смт Купʼянськ-Вузловий
11.10.2023, 13:39

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 13:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні росіяни з артилерії обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".