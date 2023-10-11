Чоловік і жінка поранені внаслідок обстрілу росіянами смт Купʼянськ-Вузловий

Сьогодні росіяни з артилерії обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Зазнали поранення 2 цивільних людей – 72-річна жінка та чоловік 43 років. Наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби», – розповів Синєгубов.