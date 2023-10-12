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Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» на Харьковщине (фото с мест)

Происшествия 09:17   12.10.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» на Харьковщине (фото с мест) Фото: telegram Олега Синегубова

На Харьковщине российские беспилотники повредили частные жилые дома и гражданские предприятия. Произошли пожары, есть один раненый и женщина в стрессе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Этой ночью около 23:30, враг нанес удар, предварительно БПЛА «Шахед», по Индустриальному району г. Харькова. В результате удара повреждены два частных жилых дома, произошел пожар. Ранен 57-летний мужчина. К медикам за помощью также обратилась женщина из-за острой реакции на стресс», — сообщил Синегубов.

Последствия атаки "Шахедов" на Харьков 12 октября
Фото: telegram Олега Синегубова

Перед этим — около 22:45 — армия РФ «шахедом» атаковала села Буды, Бабаи и Подворки Харьковского района.

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«Повреждены гражданские предприятия, произошли пожары. Без пострадавших», — отметил Синегубов.

последствия атаки Шахедов в Харьковском районе 12 октября
Фото: telegram Олега Синегубова

Также ночью армия РФ обстреляла Ковшановку в Купянском районе. Артиллерийский снаряд попал между подъездами многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 09:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине российские беспилотники повредили частные жилые дома и гражданские предприятия. Произошли пожары, есть один раненый и женщина в стрессе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".