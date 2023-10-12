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Синєгубов повідомив про наслідки атаки “шахедів” на Харківщині (фото з місць)

Події 09:17   12.10.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки атаки “шахедів” на Харківщині (фото з місць) Фото: телеграм Олега Синєгубова

На Харківщині російські безпілотники пошкодили приватні житлові будинки та цивільні підприємства. Сталися пожежі, є один поранений та жінка у стресі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Цієї ночі близько 23:30, ворог завдав удару, попередньо БПЛА “Шахед”, по Індустріальному району м. Харкова. Внаслідок удару пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнав поранення 57-річний чоловік. До медиків за допомогою також звернулась жінка через гостру реакцію на стрес”, — повідомив Синєгубов.

Наслідки атаки "Шахедів" на Харків 12 жовтня
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Перед цим – близько 22:45 – армія РФ “шахедом” атакувала села Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району.

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“Пошкоджено цивільні підприємства, сталися пожежі. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

наслідки атаки Шахедів у Харківському районі 12 жовтня
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Також уночі армія РФ обстріляла Ківшарівку в Куп’янському районі. Артилерійський снаряд влучив поміж під’їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 09:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині російські безпілотники пошкодили приватні житлові будинки та цивільні підприємства. Сталися пожежі, є один поранений та жінка у стресі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".