Синєгубов повідомив про наслідки атаки “шахедів” на Харківщині (фото з місць)
На Харківщині російські безпілотники пошкодили приватні житлові будинки та цивільні підприємства. Сталися пожежі, є один поранений та жінка у стресі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Цієї ночі близько 23:30, ворог завдав удару, попередньо БПЛА “Шахед”, по Індустріальному району м. Харкова. Внаслідок удару пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнав поранення 57-річний чоловік. До медиків за допомогою також звернулась жінка через гостру реакцію на стрес”, — повідомив Синєгубов.
Перед цим – близько 22:45 – армія РФ “шахедом” атакувала села Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району.
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“Пошкоджено цивільні підприємства, сталися пожежі. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
Також уночі армія РФ обстріляла Ківшарівку в Куп’янському районі. Артилерійський снаряд влучив поміж під’їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині російські безпілотники пошкодили приватні житлові будинки та цивільні підприємства. Сталися пожежі, є один поранений та жінка у стресі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".