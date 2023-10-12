214 окупантів за добу знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Ворог наступає: на Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу зафіксували 25 атак, 10 із них – у бік Куп’янська. Дані з фронту повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Було відбито 25 атак – 10 на Куп’янському напрямку та 15 – на Лиманському. Противник не полишає спроби прорвати нашу оборону, проте безуспішно. У ході бойових дій було ліквідовано 214 окупантів, також знищено 18 зразків озброєння та військової техніки. Серед них чотири танки: два танки Т-80 та ще два Т-72, сім ББМ – це БМП-2, БМП-1, БТР-80 та МТЛБ. Знищено ряд різних ствольних установок артилерійських – це й “Акації”, і гармати “Д-20”, “Д-30”, й автомобільна техніка противника, серед якої як вантажівки типу “Урал”, так і легкові, які займалися перевезенням особового складу“, – перерахував Євлаш.

За його інформацією, противник зосереджує свої штурмові зусилля в напрямах Синьківки та Іванівки під Куп’янськом, а також Макіївки на Луганщині (у напрямку на Борову). Крім того, ворог продовжує завдавати ударів як артилерією, так і авіацією та БПЛА. “Прилітає” не лише по позиціях Сил оборони, а й по цивільних об’єктах (зокрема за минулу добу ворог бив по Куп’янську-Вузловому, де снаряд влучив у житловий будинок).

“На Лимано-Куп’янському напрямку зафіксовано 601 обстріл позицій ЗСУ, 13 разів ворог використовував свою авіацію: Су-25, Су-35 та Ка-52. Відбулося вісім ударів дронів противника по позиціях ЗСУ”, – навів статистику Євлаш.