Из 100 военных возвращается 10-20 — подполковник о штурмах РФ на Харьковщине

Как выглядят российские «мясные штурмы» и чего ими хотят добиться, в эфире «Еспресо» рассказал начальник пресс-службы харьковской штурмовой бригады «Сталевий кордон» подполковник Иван Шевцов.

«На Купянском и Лиманском направлениях сейчас значительно увеличилось количество артиллерийских и минометных обстрелов. Враг стал применять так называемые «мясные штурмы». Это направление группы людей от 50 до 100 военнослужащих прямо на мясо. Из 100 военнослужащих назад возвращается 10-20. Также увеличилось количество авиаобстрелов», — рассказал об обстановке Шевцов.

По его словам, штурмует враг и большими, и малыми отрядами, постоянно меняя тактику. Состав атакующих разношерстный.

«Напротив нашего участка ответственности враг сплотил достаточно большой и разнообразный контингент, против нас воюет 1-я такая армия, 25-я армия РФ, также присутствуют подразделения «Шторм», из зэков – «Шторм Z». Также мы видим и мобилизованных военнослужащих из «ЛНР»/»ДНР», — перечислил подполковник.

Он отметил, что в рядах оккупантов, как и год назад, есть как хорошо обученные и мотивированные военнослужащие, так и обычные мобилизированные с оружием советского образца. А вот что касается техники, то она становится все более «раритетной».

«Буквально вчера подразделение «Сталевого кордону» уничтожило советскую автоматическую пушку 1940-х годов. То есть они уже используют какие-то музейные экспонаты на нашем участке», — поделился наблюдениям Шевцов.

В отличие от техники, нехватки БК у врага не наблюдается.

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«Сейчас никакого дефицита БК у них нет. Мы видели неделю – две недели назад значительное уменьшение артобстрелов. Это говорило о том, что они производят накопление боеприпасов. И, конечно, оно сейчас выливается в то, что значительно увеличилось количество артобстрелов. И эти обстрелы не хаотичны, эти обстрелы прицельны – они знают, куда бьют. Также увеличилось количество минометных обстрелов. Но скажу, что у нас также увеличилось количество огневых поражений – как минометами, так и артиллерией. Мы не сидим на месте, мы бьем по врагу всем, что имеем. И весь личный состав на нашем участке готов отразить любой штурм врага», — подытожил начальник пресс-службы «Сталевого кордону».