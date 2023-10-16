Зі 100 військових повертається 10-20 – підполковник про штурми на Харківщині

Як виглядають російські “м’ясні штурми” і чого ними хочуть домогтися, в етері “Еспресо” розповів начальник пресслужби харківської штурмової бригади “Сталевий кордон” підполковник Іван Шевцов.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках зараз значно збільшилася кількість артилерійських і мінометних обстрілів. Ворог почав застосовувати так звані “м’ясні штурми”. Це направлення групи людей від 50 до 100 військовослужбовців просто на м’ясо. Зі 100 військовослужбовців назад повертається 10 – 20. Також збільшилася кількість авіаобстрілів”, – розповів про обстановку Шевцов.

За його словами, штурмує ворог і великими, і малими загонами, постійно змінюючи тактику. Склад тих, хто атакує, різношерстий.

“Навпроти нашої ділянки відповідальності ворог згуртував достатньо великий і різноманітний контингент, проти нас воює 1-ша такова армія, 25-та армія РФ, також присутні підрозділи “Шторм”, із зеків – “Шторм Z”. Також ми бачимо і мобілізованих військовослужбовців із “ЛНР”/”ДНР”, – перерахував підполковник.

Він зазначив, що в лавах окупантів, як і рік тому, є як добре навчені та мотивовані військовослужбовці, так і звичайні мобілізовані зі зброєю радянського зразка. А от щодо техніки, то вона стає все більш “раритетною”.

“Буквально вчора підрозділ “Сталевого кордону” знищив радянську автоматичну гармату 1940-х років. Тобто вони вже використовують якісь музейні експонати на нашій ділянці“, – сказав Шевцов.

На відміну від техніки, брак БК у ворога не спостерігається.

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“Зараз жодного дефіциту БК в них нема. Ми бачили тиждень – два тижні тому значне зменшення артобстрілів. Це говорило про те, що вони здійснюють накопичення боєприпасів. І, звісно, воно зараз виливається в те, що значно збільшилася кількість артобстрілів. І ці обстріли не хаотичні, ці обстріли прицільні – вони знають, куди вони б’ють. І також збільшилася кількість мінометних обстрілів. Але скажу, що в нас так само збільшилась кількість вогневих уражень – як мінометами, так і артилерією. Ми не сидимо на місці, ми гатимо ворога всім, що маємо. І весь особовий склад на нашій ділянці готовий відбити будь-який штурм ворога“, – підсумував начальник пресслужби “Сталевого кордону”.