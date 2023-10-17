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Зеленский подтвердил получение ATACMS и похвалил харьковскую бригаду (видео)

Политика 19:11   17.10.2023
Оксана Горун
Зеленский подтвердил получение ATACMS и похвалил харьковскую бригаду (видео) Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что долгожданные ракеты ATACMS себя показали «очень точно». 

«Сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – ATACMS себя показали», — сказал Президент.

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Кроме того, в вечернем обращении Владимир Зеленский отметил бригады ВСУ, отличившиеся на фронте. В том числе — харьковскую 92 ОШБр.

«Наши бригады. 54-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада – это Лиманское направление. И Соледарское направление: 92-я отдельная штурмовая бригада и 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр». Благодарю вас, воины!» — сказал Зеленский.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 19:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что долгожданные ракеты ATACMS себя показали «очень точно»".