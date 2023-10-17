Зеленский подтвердил получение ATACMS и похвалил харьковскую бригаду (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что долгожданные ракеты ATACMS себя показали «очень точно».
«Сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – ATACMS себя показали», — сказал Президент.
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Кроме того, в вечернем обращении Владимир Зеленский отметил бригады ВСУ, отличившиеся на фронте. В том числе — харьковскую 92 ОШБр.
«Наши бригады. 54-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада – это Лиманское направление. И Соледарское направление: 92-я отдельная штурмовая бригада и 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр». Благодарю вас, воины!» — сказал Зеленский.
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- Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, ATACMS, Зеленский, президент;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 19:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что долгожданные ракеты ATACMS себя показали «очень точно»".