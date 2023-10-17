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Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)

Події 19:11   17.10.2023
Оксана Горун
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що довгоочікувані ракети ATACMS себе показали “дуже влучно”. 

“Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – “атакамси” себе показали”, – сказав Президент.

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Крім того, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський подякував бригадам ЗСУ, які відзначилися на фронті. У тому числі – харківській 92 ОШБр.

“Наші бригади. 54-та окрема механізована бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада – це Лиманський напрямок. І Соледарський напрямок: 92-га окрема штурмова бригада та 93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр”. Дякую вам, воїни!” – сказав Зеленський.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 19:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що довгоочікувані ракети ATACMS себе показали “дуже влучно”".