Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що довгоочікувані ракети ATACMS себе показали “дуже влучно”.
“Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – “атакамси” себе показали”, – сказав Президент.
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Крім того, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський подякував бригадам ЗСУ, які відзначилися на фронті. У тому числі – харківській 92 ОШБр.
“Наші бригади. 54-та окрема механізована бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада – це Лиманський напрямок. І Соледарський напрямок: 92-га окрема штурмова бригада та 93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр”. Дякую вам, воїни!” – сказав Зеленський.
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- Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, ATACMS, Зеленський, президент;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 19:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що довгоочікувані ракети ATACMS себе показали “дуже влучно”".