Удар по Бердянську і Луганську. Україна застосувала ракети ATACMS по росіянах

Сьогодні Україна вперше використала ракети ATACMS проти російських військ, коли завдала ударів по військових аеродромах у Луганську та Бердянську, повідомляє The Wall Street Journal.

Сьогодні українські захисники провели успішну операцію “DRAGONFLY” – завдали серію ракетних ударів по аеродромах війська рф у Бердянську і Луганську. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій.

В окупованих Бердянську та Луганську знищили 9 гелікоптерів, спецтехніку на аеродромах, установки ППО, склади боєприпасів. Також є загиблі серед особового складу військових РФ і пошкоджені злітні смуги аеродромів.

Після атаки на аеродроми російські телеграм-канали розповсюдили фото касетної частини ракети, яку нібито знайшли на аеродромі у Бердянську. Вона схожа на фрагмент ракет ATACMS, які президент США Джозеф Байден раніше обіцяв передати Україні.

Також сьогодні впливе видання The Wall Street Journal повідомило, що ЗСУ у вівторок вперше використали ракети ATACMS по військах рф.

Україна отримала від США невелику кількість ракет ATACMS, щоб ЗСУ змогли вдарити по позиціях окупантів під час «важливого етапу контрнаступу», повідомляє WSJ.

Надані моделі ATACMS мають дальність близько 160 км.