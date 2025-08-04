СБУ провела нову спецоперацію: БпЛА вразили п’ять винищувачів РФ
Фото: СБУ
Безпілотники Служби безпеки України цієї ночі «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Силовики повідомили, які збитки наніс цей наліт росіянам.
В СБУ кажуть: цей аеродром – ключова авіабаза Росії для операцій в Чорному морі.
«Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн. У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння», – уточнили в СБУ.
Цю спецоперацію оцінили як черговий крок до послаблення можливостей ворога вести війну проти України.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотники Служби безпеки України цієї ночі «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Силовики повідомили, які збитки наніс цей наліт росіянам.".