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СБУ провела нову спецоперацію: БпЛА вразили п’ять винищувачів РФ

Події 14:16   04.08.2025
Вікторія Яковенко
СБУ провела нову спецоперацію: БпЛА вразили п’ять винищувачів РФ Фото: СБУ

Безпілотники Служби безпеки України цієї ночі «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Силовики повідомили, які збитки наніс цей наліт росіянам.

В СБУ кажуть: цей аеродром – ключова авіабаза Росії для операцій в Чорному морі.

«Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн. У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння», – уточнили в СБУ.

Цю спецоперацію оцінили як черговий крок до послаблення можливостей ворога вести війну проти України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «СБУ провела нову спецоперацію: БпЛА вразили п’ять винищувачів РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотники Служби безпеки України цієї ночі «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Силовики повідомили, які збитки наніс цей наліт росіянам.".