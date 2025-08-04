СБУ провела новую спецоперацию: БпЛА поразили пять истребителей РФ

Беспилотники Службы безопасности Украины этой ночью «посетили» военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму. Силовики сообщили, какой ущерб нанес этот «налет» россиянам.

В СБУ говорят: этот аэродром – ключевая авиабаза России для операций в Черном море.

«В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24. Враг понес значительный ущерб. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50$ млн. В результате спецоперации ЦСО «А» СБУ на территории аэродрома также поражен состав авиационного вооружения», — уточнили в СБУ.

Эта спецоперация была оценена как очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести войну против Украины.