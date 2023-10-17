Удар по Бердянску и Луганску. Украина применила ракеты ATACMS по россиянам

Сегодня Украина впервые использовала ракеты ATACMS против российских войск, когда нанесла удары по военным аэродромам в Луганске и Бердянске, сообщает The Wall Street Journal .

Сегодня украинские защитники провели успешную операцию «DRAGONFLY» – нанесли серию ракетных ударов по аэродромам войска России в Бердянске и Луганске. Об этом сообщили в Силах специальных операций.

В оккупированных Бердянске и Луганске уничтожили 9 вертолетов, спецтехнику на аэродромах, установки ПВО, склады боеприпасов. Также есть погибшие среди личного состава военных РФ и повреждены взлетные полосы аэродромов.

После атаки на аэродромы российские телеграмм-каналы распространили фото кассетной части ракеты, которую якобы нашли на аэродроме в Бердянске. Она очень похожа на фрагмент ракет ATACMS, которые президент США Джозеф Байден ранее обещал передать Украине.

Также сегодня влиятельное издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ во вторник впервые использовали ракеты ATACMS по войскам РФ.

Украина получила от США небольшое количество ракет ATACMS, чтобы ВСУ смогли ударить по позициям окупантов во время «важного этапа контрнаступления», пишет WSJ.

Предоставленные модели ATACMS имеют дальность около 160 км.