США отвергли предложение Путина заморозить войну в Украине – Reuters
Предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозить войну США отклонили после общения между посредниками, сообщило агентство Reuters.
Провал подхода Путина знаменует собой третий год самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны и показывает, насколько далеко друг от друга остаются две крупнейшие ядерные державы мира.
Источник в США опроверг факт какого-либо официального контакта и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах, в которых не участвует Украина.
В 2023 году Путин посылал Вашингтону сигналы публично и в частном порядке через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке и других, что он готов рассмотреть вопрос о прекращении огня на Украине.
Путин предлагал заморозить конфликт на нынешнем уровне и не желал уступать какую-либо часть украинской территории, контролируемой РФ.
«Контакты с американцами ни к чему не привели», — сообщил Reuters на условиях анонимности из-за деликатности ситуации высокопоставленный российский источник.
Второй российский источник, осведомленный о переговорах, сообщил Reuters, что американцы через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому консультации закончились провалом.
Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил: «У американцев все развалилось». Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.
Это произошло на фоне того, что президент США Джо Байден в течение нескольких месяцев добивался от Конгресса одобрения увеличения помощи Украине, но столкнулся с противодействием со стороны союзников лидера кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 18:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозить войну США отклонили после общения между посредниками, сообщило агентство Reuters.".