США отвергли предложение Путина заморозить войну в Украине – Reuters

Предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня в Украине с целью заморозить войну США отклонили после общения между посредниками, сообщило агентство Reuters.

Провал подхода Путина знаменует собой третий год самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны и показывает, насколько далеко друг от друга остаются две крупнейшие ядерные державы мира.

Источник в США опроверг факт какого-либо официального контакта и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах, в которых не участвует Украина.

В 2023 году Путин посылал Вашингтону сигналы публично и в частном порядке через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке и других, что он готов рассмотреть вопрос о прекращении огня на Украине.

Путин предлагал заморозить конфликт на нынешнем уровне и не желал уступать какую-либо часть украинской территории, контролируемой РФ.

«Контакты с американцами ни к чему не привели», — сообщил Reuters на условиях анонимности из-за деликатности ситуации высокопоставленный российский источник.

Второй российский источник, осведомленный о переговорах, сообщил Reuters, что американцы через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому консультации закончились провалом.

Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил: «У американцев все развалилось». Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.

Это произошло на фоне того, что президент США Джо Байден в течение нескольких месяцев добивался от Конгресса одобрения увеличения помощи Украине, но столкнулся с противодействием со стороны союзников лидера кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа.