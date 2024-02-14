США відкинули пропозицію Путіна заморозити війну в Україні – Reuters

Пропозицію президента РФ Володимира Путіна про припинення вогню в Україні з метою заморозити війну США відхилили після спілкування між посередниками, повідомило агентство Reuters.

Провал підходу Путіна знаменує собою третій рік смертоносного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни і показує, наскільки далеко один від одного залишаються дві найбільші ядерні держави світу.

Джерело в США спростувало факт будь-якого офіційного контакту і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах, в яких не бере участі Україна.

У 2023 році Путін посилав Вашингтону сигнали публічно і приватно через посередників, у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, що він готовий розглянути питання про припинення вогню в Україні.

Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішньому рівні та не бажав поступатися будь-якою частиною української території, яку контролює РФ.

“Контакти з американцями ні до чого не привели”, – повідомив Reuters на умовах анонімності через делікатність ситуації високопоставлене російське джерело.

Друге російське джерело, обізнане про переговори, повідомило Reuters, що американці через посередників повідомили Москві, що не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України, і тому консультації закінчилися провалом.

Третє джерело, знайоме з перебігом обговорень, повідомило: «В американців все розвалилося». Джерело повідомило, що американці не хотіли тиснути на Україну.

Це сталося на тлі того, що президент США Джо Байден протягом кількох місяців вимагав від Конгресу схвалення збільшення допомоги Україні, але зіткнувся з протидією з боку союзників лідера кандидата на пост президента від Республіканської партії Дональда Трампа.