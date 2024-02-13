Сенат схвалив пакет допомоги Україні та Ізраїлю на суму $95,3 мільярда – WSJ

Сенат нарешті прийняв пакет на суму $95,3 мільярда, який також включає кошти для союзників Ізраїлю та Тайваню, подолавши заперечення республіканців, які виступали проти витрачання таких великих грошей за межами США, повідомляє впливове американське видання The Wall Street Journal. Однак тепер пакет вирушає до Конгресу, який контролюють республіканці.

Це рішення Сенат схвалив 70 голосами, проти було 29. І це воно сталося в критичний момент для України, яка зазнає нестачі боєприпасів і солдатів після невдалого контрнаступу.

Законопроєкт тепер вирушає до Палати представників, контрольованої Республіканською партією, де на нього чекає невизначена доля через більшу владу українських скептиків та вплив кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, який виступав проти збільшення допомоги та нещодавно запропонував перетворити пакет допомоги на позику. Республіканці вимагають посилити заходи на південному кордоні США з Мексикою як умову надання будь-якої допомоги.

Прихильники законопроєкту в Сенаті стверджують, що США ризикують своєю власною безпекою та нинішнім світовим порядком, якщо вони замкнуться у собі та проігнорують зростання авторитарних сил у всьому світі. Більше дюжини республіканців на чолі з лідером меншості Мітчем Макконнеллом (республіканець, Кентуккі) підтримали Україну в рамках пакета, який також включає допомогу Ізраїлю та Тайваню. Вони описали голосування у різких виразах.

Сенатор Мітт Ромні (республіканець від Юти) назвав українське питання «найважливішим голосуванням, яке ми колись проведемо як сенатори США». Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ, штат Нью-Йорк) сказав про опонентів: «Ці сучасні Невіли Чемберлени ігнорують попередження історії: апетити автократів нескінченні».

Сенатор Джеррі Моран (республіканець від штату Канзас) поперхнувся, коли визнав, що його виборці можуть не погодитись з його підтримкою пакета допомоги. Але він відчуває, що це був рідкісний момент у його кар’єрі, коли його голос справді мав значення. “Я вірю в “Америка перш за все”, але, на жаль, “Америка перш за все” означає, що ми повинні брати участь у житті світу”, – сказав Моран.

Деякі опоненти-республіканці назвали продовження допомоги військовим зусиллям дурістю, стверджуючи, що Америка не має ресурсів, щоб продовжувати підтримувати Київ, або що президент Володимир Путін у будь-якому разі переможе. Інші опоненти Республіканської партії наполягали на тому, що США необхідно краще захистити власний кордон, перш ніж надавати більше допомоги за кордон.

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