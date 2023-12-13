Як мігранти на південному кордоні США вплинули на військову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський отримав співчутливий прийом із боку Конгресу під час останньої поїздки до Вашингтона, але йому не вдалося вийти з глухого кута у питанні військової допомоги своїй країні, оскільки пакет фінансування, на якому він наполягав, заплутався у внутрішній політиці США, пише The Wall Street Journal.

Багато демократів і республіканців підтримують пропозицію про виділення десятків мільярдів доларів нової допомоги Україні, яка завершує другий рік своєї війни проти РФ. Але республіканці у Палаті представників і Сенаті вимагають насамперед розв’язати питання з мігрантами на південному кордоні США – і це їхні умови для голосування за допомогу Україні. Проте демократи відкинули цю умову.

Політична боротьба призвела до зупинення фінансування Києва перед різдвяними канікулами, тоді як Білий дім попередив, що попередні раунди допомоги майже вичерпані, і до кінця року Конгрес має прийняти новий транш. Оскільки цей термін на цей час видається недосяжним, переговори щодо кордону продовжились у вівторок, і законодавці, які підтримують збільшення допомоги, сподівалися, що вони зможуть схвалити угоду на початок наступного року.

Зеленський зустрівся у вівторок вранці із сенаторами та лідерами Палати представників, а у вівторок вдень – з президентом Байденом. Нездатність надати нове фінансування ознаменує значну поразку зовнішньої політики Байдена і поставить під питання подальший шлях України, яка сильно залежить від американської зброї для стримування російської армії.

“Здорово бути поряд з вами, і ми залишимося поряд із вами”, – сказав Байден Зеленському, сидячи в Овальному кабінеті перед їхньою приватною зустріччю. – Я не хочу, щоб ви втрачали надію».

Зеленського зустріли як героя, коли він приїхав до Вашингтона майже рік тому. Це драматичний 10-годинний візит, що включав звернення до Конгресу, було перервано кількома оваціями стоячи. Але скептицизм, що росте, з приводу ролі США в конфлікті, перехід до республіканського контролю над Палатою представників і похмурі перспективи протистояння РФ стали випробуванням для підтримки Конгресу.

“Дуже важливо, що до кінця цього року ми зможемо надіслати агресору дуже сильні сигнали єдності”, – заявив Зеленський під час спільної пресконференції з Байденом.

«Він боротиметься до останньої людини», — сказав сенатор Ліндсі Грем (республіканець, Південна Кароліна), який наголосив на своєму захопленні Зеленським, але також підтвердив необхідність того, щоб демократи погодилися на зміни в прикордонній політиці. “Я сказав президенту Зеленському, що мій обов’язок номер один – забезпечити безпеку моєї країни, а також допомогти вашій”, – розповів Грем. Він також сказав: «Не ви створили цю проблему, але вона впливає на вас, вона вплине на весь світ».

Лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл (республіканець від Кентуккі) заявив на пресконференції у вівторок, що «практично неможливо», щоб будь-яка угода щодо України та кордону була прийнята Конгресом до різдвяних канікул, особливо з урахуванням того, що Палата представників планує піти на відпочинок цього тижня.

“Угоди не буде, поки Джо Байден і республіканці не досягнуть угоди”.

Під час годинної зустрічі в обшитому дерев’яними панелями залі Менсфілд у Сенаті Зеленський попросив надати конкретні системи озброєння, включаючи ракети «Патріот», і спробував запевнити сенаторів, що кошти США не використовуватимуться для збагачення підрядників чи урядовців. Зеленський натякнув, що його стратегія включає перемогу як у Криму, так і на Донбасі, сказав сенатор Роджер Уікер (республіканець, штат Міссісіпі), маючи на увазі дві окуповані РФ частини України.

Зеленського, одягненого у військову форму — темну толстовку та оливково-зелені штани карго, — до зали засідань супроводжували лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ, штат Нью-Йорк) та МакКоннелл.

Зеленський та його західні прихильники намагалися довести, що Путін становить загрозу не лише європейським кордонам, а й демократичним урядам, які намагаються протистояти диктаторам. У вівторок Зеленський розхвалював економічний прогрес, якого домагається його уряд, заявивши, що він стає менш залежним від іноземної допомоги. Він також заявив, що хоче отримати доступ до мільярдів заморожених російських активів і хоче прискорити укладання угоди про спільне американсько-українське виробництво зброї.

Баланс сил у Палаті представників змінився з минулого року, коли Зеленський здійснив свій перший візит під час війни, і тепер республіканці мають незначну більшість.

Минулого тижня Сенат відхилив пакет допомоги приблизно на 110 мільярдів доларів, який включав гроші для збройних сил та уряду України, а також Ізраїлю.

Кошти, призначені для України в поточному пакеті іноземної допомоги демократів, перевищують 60 мільярдів доларів, включаючи 12 мільярдів доларів на підтримку київського уряду на плаву, а також 13,5 мільярда доларів на зброю, створену в США для переозброєння України.

Деякі республіканці в Палаті представників домагаються ясності щодо стратегії Зеленського з перемоги в Україні та щодо того, чи ця перемога включатиме повернення як Криму, анексованого Росією в 2014 році, так і Донбасу. Республіканці стверджують, що Білий дім не надав таких подробиць.

Пентагон заявляє, що зосереджений на видах довгострокової військової підтримки, які будуть потрібні Україні для стримування майбутньої російської агресії, таких як бронетехніка, артилерія та авіація. США та європейські союзники навчають українських пілотів F-16, і перші кадри можуть бути готові до бою вже цієї зими.

Кошти США, що залишилися, на військову техніку і озброєння, а також іншу підтримку України становлять приблизно 4,6 мільярда доларів США, але тільки ще 1 мільярд доларів виділено на окремі фонди для поповнення запасів США, як нещодавно заявили представники міністерства оборони. Це означає, що США не можуть надати Україні допомогу на суму понад 1 мільярд доларів, не завдавши при цьому потенційної шкоди військової готовності США. Пентагон не став говорити, коли, на його думку, він може закінчити кошти.

На думку військових аналітиків, будь-яке суттєве скорочення військової підтримки США завдасть збитків військовим зусиллям Києва. За даними Кільського інституту світової економіки, США надали Україні приблизно половину військової допомоги і малоймовірно, що будь-які інші країни зможуть заповнити дефіцит, якщо Вашингтон відступить. Багато американських систем озброєння, які вже знаходяться в Україні, потребують американських боєприпасів.

В останні місяці допомога із США вже сповільнилася, внаслідок чого деяким військам не вистачає артилерійських снарядів.

Зеленський різко описав ситуацію у своєму виступі у понеділок в Університеті національної оборони у Вашингтоні. Він сказав, що Росія намагається звести нанівець завоювання демократії в Європі, завойовані 1991 року, коли розпався Радянський Союз. Росія становить загрозу, сказав він, не лише для України, а й для свободи від Варшави до Чикаго.