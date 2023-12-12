США й Україна шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу – NYT

Президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у критичний момент, як на полі бою, так і на Капітолійському пагорбі. Американські й українські військові лідери шукають нову стратегію, яку вони зможуть розпочати реалізовувати на початку наступного року, щоб відродити добробут Києва та зафіксувати підтримку країни проти війни РФ, пише The New York Times.

Поштовх до нового підходу виник після того, як багатомісячний контрнаступ України не зміг повернути окуповану територію, а також після кількох тижнів часто дуже напружених зустрічей між вищими американськими чиновниками та їхніми українськими колегами.

Президент Зеленський прибув до Вашингтона для поспішно організованої зустрічі з президентом Байденом і Конгресом цього тижня, щоб обговорити подальші дії. Два президенти спробують продемонструвати солідарність та заручитися підтримкою України у критичний момент.

Невдачі України сталися, коли республіканці послабили підтримку продовження американської фінансової допомоги Києву. Навіть деякі високопосадовці США висловили стурбованість тим, що, якщо наступного року війна зайде в глухий кут, перевагу отримає президент РФ Володимир Путін.

“Ми не можемо дозволити Путіну перемогти”, – заявив Байден, вимагаючи від Конгресу нового раунду фінансування України. «Це відповідає нашим величезним національним інтересам і міжнародним інтересам усіх наших друзів. Будь-яке порушення нашої здатності постачати зброю Україні посилює позиції Путіна».

Російські військові після невдалого наступу на Київ у 2022 році змінили тактику та відновлюють свою міць. Тепер у Москви більше військ, боєприпасів і ракет, також вона збільшила свою перевагу в вогневій могутності за рахунок парку бойових дронів, багато з яких постачає Іран.

США активізують особисті військові консультації, відправивши до Києва тризіркового генерала, який проводить багато часу на місцях. Американські та українські офіцери кажуть, що сподіваються опрацювати деталі нової стратегії наступного місяця під час навчань, які планують провести у Вісбадені, Німеччина.

Американці наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на збереженні території, що має Україна, щоб окопатися і наростити запаси та сили протягом року. Українці хочуть перейти в атаку або на землі, або за допомогою далеких ударів, сподіваючись привернути увагу всього світу.

Ставки величезні. Американські офіційні особи кажуть, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи, що коли в Україні закінчаться боєприпаси, надані НАТО, РФ здобуде перемогу за лічені дні.

За останні два роки США надали Україні величезну військову та економічну підтримку понад $111 мільярдів. Але сьогодні значна кількість республіканців виступають проти подальших витрат, а інші вимагають показати нову стратегію, перш ніж голосувати за будь-які додаткові кошти.

Американські чиновники кажуть, що українські лідери не усвідомлюють, наскільки нестабільним є подальше фінансування війни з боку США. За їхніми словами, ці українські генерали та високопоставлені цивільні чиновники мають нереалістичні очікування щодо постачання США. Вони просять мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, яких немає.

Американські офіційні особи заявляють, що Україні доведеться воювати з більш обмеженим бюджетом. Деякі збройні сили США хочуть, щоб Україна дотримувалася стратегії «тримати і будувати» — зосередити увагу на утриманні території, яка має, і нарощуванні її здатності виробляти зброю протягом 2024 року. Сполучені Штати вважають, що ця стратегія покращить самодостатність України та забезпечить Києву безпеку, і згодом доможе відбити будь-який новий російський наступ.

Мета у тому, щоб створити досить реальну загрозу, щоб РФ могла розглянути можливість участі у переговорах наприкінці наступного року чи 2025 року.

Натомість українські чиновники вивчають стратегії, засновані на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають творчі способи вивести РФ із рівноваги нападами на збройові заводи, склади зброї та потяги для перевезення боєприпасів, а також символічними перемогами.

Американські офіційні особи кажуть, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік, найбільш смертоносний рік Першої світової війни, коли тисячі молодих людей загинули, а лінії бойових дій практично не змінилися.

Українські лікарні вже наповнені пораненими солдатами. Машини швидкої допомоги моталися з фронту та назад протягом усього контрнаступу 2023 року. Україна не оприлюднила офіційні цифри своїх загиблих на війні, але втрати, як визнають офіційні особи, були величезними.

Контрнаступ 2023 року був побудований навколо переробки української армії за образом американської. За словами критиків, саме такий підхід США випробували у В’єтнамі, Іраку та Афганістані, але переважно безуспішно.

Але є деякі ознаки компромісу. Високопосадовці заявили, що вони відкриті для деяких нових ідей України. Офіційні особи США заявили, що глибокі удари України по Криму цієї осені виявилися смертельними для РФ. Американські стратеги вважають, що українці зможуть закріпити цей успіх наступного року.

Генерал Крістофер Дж. Каволі, головний американський командувач у Європі, став відігравати важливішу роль у координації дій з українською владою.

Пентагон також вирішив направити генерал-лейтенанта Антоніо А. Агуто-молодшого, який командує підтримкою України з бази у Німеччині, провести тривалий час у Києві. Генерал Агуто безпосередньо працюватиме з військовим керівництвом країни, щоб поліпшити рекомендації, які пропонують США. Хоча Білий дім вирішив не мати американських військових радників у країні на постійній основі, часті ротації генерала Агуто у Києві та за його межами поступово наближають кінець цього обмеження.

Битва за Роботине стала символом розбитих надій на контрнаступ України

До серпня навчені США механізовані війська наблизилися до маленького села, після кількох місяців боротьби за те, щоб просунутися лише на кілька кілометрів до його околиць. До кінця місяця українська влада заявила, що відбила село, розташоване приблизно за 80 км від південного узбережжя України.

Офіційні особи США та України заявили, що перемога була невеликою, але значною: це був крок до прориву російських ліній та просування до Чорного моря, розділивши маршрути постачання Кремля.

У Вашингтоні офіційні особи США заявили, що українці майже прорвали перший рівень російської оборони і продовжать наступ, покликаний перевірити міцність інших оборонних верств.

Проте обороноздатність РФ виявилася набагато сильнішою, ніж припускали США. І замість перемоги Роботіне обернувся кривавим виснаженням.

47-а бригада, одна з дев’яти, навчених Сполученими Штатами, зазнала величезних втрат: десятки солдатів було поранено або вбито. Їхні бойові машини «Бредлі», а також бронетранспортери «Страйкер» інших підрозділів та німецькі танки «Леопард» були знищені. На відеороликах, опублікованих у соціальних мережах, видно уламки, що тліють, і зростаючі українські жертви.

Саме село лежало в руїнах: на супутникових кадрах, знятих влітку, видно місячний краєвид з кратерами.

Із наближенням зими українські війська все ще скуті на околицях Роботиного, і в них мало надії, що вони зможуть прорвати наступну лінію російської оборони найближчим часом.

США та їхні союзники витратили мільйони на відправлення танків та іншої бронетехніки в Україну та на навчання новостворених підрозділів передової військової тактики. Але, незважаючи на наступ України влітку та восени, російські війська утримали майже 20% території країни, яку вони окупували.

Протягом трьох місяців військовослужбовці США та їхніх союзників навчали 9 бригад, що складаються з 36 000 українських військовослужбовців, основам маневреної війни. Теорія, висунута американськими стратегами, полягала у тому, що лише важкі сили зможуть прорвати укріплені російські позиції та повернути собі південно-східне узбережжя України.

Але поки США вчили українців, росіяни окопалися та приготувалися до майбутньої битви.

Американські та українські стратеги спочатку не усвідомлювали, наскільки серйозно росіяни зміцнюють свою оборону. Українські війська, які пройшли підготовку в Німеччині, навчалися проривати оборону, менш потужну за ту, з якою їм довелося зіткнутися.

Глибока російська оборона включала більш потужні мінні поля, ніж будь-коли з часів Корейської війни. Це стара технологія, яка уповільнила, а потім зупинила наступ української армії. Але саме використання РФ різних безпілотників, у тому числі комерційних БПЛА китайського виробництва, докорінно змінило характер механізованої маневреної війни.

У минулому прориви вздовж лінії фронту можна було використовувати, дозволяючи силам отримати перевагу до того, як противник зможе відповісти. Тепер, коли поле бою перебуває під постійним наглядом, кожній стороні важко отримати перевагу, не виявивши себе.

Одні російські безпілотники змогли перерізати зв’язок між передовими військами та командним пунктом України. Інші дрони використовували, щоб виявити українських саперів, а потім розстріляти їх із ударних гелікоптерів.

Проблеми України посилювалися різкими розбіжностями з американськими генералами щодо того, як і де використовувати нові механізовані сили. Українські офіційні особи, зокрема Зеленський, дійшли висновку, що східна частина країни є найважливішим театром воєнних дій, оскільки російські сили зосередили свої зусилля.

Американці навпаки хотіли, щоб українці зосередилися на півдні, щоб зламати чи поставити під загрозу контроль Москви над смугою української землі між Кримом та російським кордоном. Українське командування вважало, що ця оборона надто надійна, щоб її можна було прорвати, і там багато мінних полів, які обернуться величезними жертвами.

В результаті Україна тримала свої сили розділеними між сходом та півднем, відмовляючись використати один основний шлях нападу. І замість вирішального прориву виникла тупикова ситуація.

Українські військові лідери заявили, що, на їхню думку, очікування США були нереалістичними, особливо тому, що вони не мали авіації, за допомогою якої можна було б захистити наземні підрозділи.

«Є багато причин, через які контрнаступ провалився, але в українській критиці є частка правди», — сказав Ерік Сіарамелла, вчений із Фонду Карнегі за міжнародний світ. «Відбулася своєрідна інфляція колективних очікувань».

Кампанія 2023 року не була повним провалом. Офіційні особи США вказують на успішні та руйнівні атаки України на Чорноморський флот РФ та військові командні пункти у Криму.

Ці операції дозволили Україні експортувати зерно з Одеси та зберегли відкритими деякі морські шляхи, що стало важливою перемогою, але вони мало змінили загалом хід війни та не дозволили Україні повернути собі якусь територію.

У штаб-квартирі армії США в Європі у Вісбадені, Німеччина, високопосадовці американських військових лідерів, у тому числі генерал Каволі та генерал Агуто, зустрілися минулого тижня з двома високопоставленими українськими чиновниками, щоб обговорити загальні напрями стратегії на наступний рік.

Ані американські, ані українські офіційні особи не розкривають подробиць переговорів та нового плану. Але хоч би якою була остаточна угода, зміна динаміки має вирішальне значення. На думку аналітиків, що довше війна сприйматиметься як тупикова, то важче буде забезпечити додаткове американське фінансування.

Україні не потрібно повертати назад усі майже 20% території країни, яку вона втратила, щоб виграти війну, кажуть американські урядовці.

Здобувши деякі стратегічні та символічні перемоги, одночасно зміцнюючи свою оборону та нарощуючи власні можливості для виробництва більшої кількості озброєнь, може бути достатньо, щоб зміцнити позиції України, коли неминуче відновляться заклики до мирних переговорів з метою покласти край війні.

Американські чиновники намагаються підготувати українців до наступного року, кажучи їм, що будь-яка допомога, яку схвалить Конгрес, навряд чи відповідатиме тому типу фінансування, яке Вашингтон надавав у перші два роки війни.

“Вони повинні битися розумно і ефективно”, – сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний світ, який нещодавно відвідав Україну. «Якщо Україна та Захід зроблять правильні інвестиції у реалізацію довгострокової стратегії, тоді Україна може повернути собі перевагу».