США и Украина ищут новую стратегию после неудачного контрнаступления – NYT

Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в критический момент, как на поле боя, так и на Капитолийском холме. Американские и украинские военные лидеры ищут новую стратегию, которую они смогут начать реализовывать в начале следующего года, чтобы возродить благосостояние Киева и зафиксировать поддержку страны против войны РФ, пишет The New York Times.

Толчок к новому подходу возник после того, как многомесячное контрнаступление Украины не смогло вернуть оккупированную территорию, а также после нескольких недель часто напряженных встреч между высшими американскими чиновниками и их украинскими коллегами.

Президент Зеленский прибыл в Вашингтон для спешно организованной на этой неделе встречи с президентом Байденом и Конгрессом, чтобы обсудить дальнейшие действия. Два президента попытаются продемонстрировать солидарность и заручиться поддержкой Украины в критический момент.

Неудачи Украины произошли, когда республиканцы ослабили поддержку продолжения американской финансовой помощи Киеву. Даже некоторые высокопоставленные официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что, если в следующем году война зайдет в тупик, преимущество получит президент РФ Владимир Путин.

«Мы не можем позволить Путину победить», — заявил Байден, требуя от Конгресса нового раунда финансирования Украины. «Это отвечает нашим огромным национальным интересам и международным интересам всех наших друзей. Любое нарушение нашей способности снабжать Украину явно усиливает позиции Путина».

Российские военные после неудачного наступления на Киев в 2022 году изменили тактику и восстанавливают свою мощь. Теперь у Москвы больше войск, боеприпасов и ракет, также она увеличила свое преимущество в огневой мощи за счет парка боевых дронов, многие из которых поставляет Иран.

США активизируют личные военные консультации, отправив в Киев трехзвездочного генерала, который проводит много времени на местах. Американские и украинские офицеры говорят, что надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце во время учений, которые планируют провести в Висбадене, Германия.

Американцы настаивают на консервативной стратегии, направленной на охранение территории, которая есть у Украины, окопаться и нарастить запасы и силы в течение года. Украинцы хотят перейти в атаку, либо на земле, либо с помощью дальних ударов, в надежде привлечь внимание всего мира.

Ставки огромны. Американские официальные лица говорят, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки, указывая на свои недавние заявления о том, что, если на Украине закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, РФ одержит победу в считанные дни.

За последние два года США оказали Украине огромную военную и экономическую поддержку — более $111 миллиардов. Но сегодня значительное число республиканцев выступают против дальнейших расходов, а другие требуют показать новую стратегию, прежде чем голосовать за какие-либо дополнительные средства.

Американские чиновники говорят, что украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США. По их словам, эти украинские генералы и высокопоставленные гражданские чиновники имеют нереалистичные ожидания относительно поставок США. Они просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует.

Американские официальные лица заявляют, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом. Некоторые в вооруженных силах США хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии «держать и строить» — сосредоточить внимание на удержании территории, которая у нее есть, и наращивании ее способности производить оружие в течение 2024 года. Соединенные Штаты считают, что эта стратегия улучшит самодостаточность Украины и обеспечит Киеву безопасность. в состоянии отразить любое новое российское наступление.

Цель будет в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу, чтобы РФ могла рассмотреть возможность участия в переговорах в конце следующего года или в 2025 году.

В то время украинские чиновники изучают стратегии, основанные на успешных глубоких ударах по Крыму прошлой осенью. Они ищут творческие способы вывести РФ из равновесия нападениями на оружейные заводы, склады оружия и поезда для перевозки боеприпасов, а также символическими победами.

Американские официальные лица говорят, что без изменения стратегии 2024 год может быть сродни 1916 году, самому смертоносному году Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей погибли, а линии боевых действий практически не изменились.

Украинские больницы уже заполнены ранеными солдатами. Машины скорой помощи мотались с фронта и назад на протяжении всего контрнаступления 2023 года. Украина не обнародовала официальные цифры своих погибших на войне, но потери, как признают официальные лица, были огромными.

Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделки украинской армии по образу американской. По словам критиков, именно такой подход США опробовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, но в основном безуспешно.

Но есть некоторые признаки компромисса. Высокопоставленные американские чиновники заявили, что они открыты для некоторых новых идей Украины. Официальные лица США заявили, что глубокие удары Украины по Крыму этой осенью оказались смертельными для РФ. Американские стратеги полагают, что украинцы смогут закрепить этот успех в следующем году.

Генерал Кристофер Дж. Каволи, главный американский командующий в Европе, стал играть более важную роль в координации действий с украинскими властями.

Пентагон также решил направить генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто-младшего, который командует поддержкой Украины с базы в Германии, провести длительное время в Киеве. Генерал Агуто будет более непосредственно работать с военным руководством страны, чтобы улучшить рекомендации, которые предлагают США. Хотя Белый дом решил не иметь американских военных советников в стране на постоянной основе, частые ротации генерала Агуто в Киеве и за его пределами постепенно приближают конец этого ограничения.

Битва при Работино стала символом разбитых надежд на контрнаступление Украины.

К августу обученные США механизированные войска подошли к маленькому селу, после нескольких месяцев борьбы за то, чтобы продвинуться всего на несколько км к его окраинам. К концу месяца украинские власти заявили, что отбили село, расположенное примерно в 80 км от южного побережья Украины.

Официальные лица США и Украины заявили, что победа была небольшой, но значительной: это был шаг к прорыву российских линий и продвижению к Черному морю, разделив маршруты поставок Кремля.

В Вашингтоне официальные лица США заявили, что украинцы почти прорвали первый уровень российской обороны и продолжат наступление, призванное проверить прочность других оборонительных слоев.

Однако обороноспособность России оказалась гораздо сильнее, чем предполагали США. И вместо победы Работино обернулся кровавым изнурением.

47-я бригада, одна из девяти, обученных Соединенными Штатами, понесла огромные потери: десятки солдат были ранены или убиты. Их боевые машины «Брэдли», а также бронетранспортеры «Страйкер» других подразделений и немецкие танки «Леопард» были уничтожены. На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно тлеющие обломки и растущие украинские жертвы.

Само село лежал в руинах: на спутниковых кадрах, снятых летом, виден лунный пейзаж с кратерами.

По мере приближения зимы украинские войска все еще скованы на окраинах Работино, и у них мало надежды, что они смогут прорвать следующую линию российской обороны в ближайшее время.

США и их союзники потратили миллионы на отправку танков и другой бронетехники в Украину и на обучение вновь сформированных подразделений передовой военной тактике. Но, несмотря на наступление Украины летом и осенью, российские войска удержали почти 20% территории страны, которую они оккупировали.

В течение трех месяцев военнослужащие США и их союзников обучали 9 бригад, состоящих из 36 000 украинских военнослужащих, основам маневренной войны. Теория, выдвинутая американскими стратегами, заключалась в том, что только тяжелые силы смогут прорвать укрепленные российские позиции и вернуть себе юго-восточное побережье Украины.

Но пока США учили украинцев, русские окопались и приготовились к предстоящей битве.

Американские и украинские стратеги изначально не осознавали, насколько серьезно русские укрепляют свою оборону. Украинские войска, прошедшие подготовку в Германии, практиковали прорыв обороны, гораздо менее сильной, чем та, с которой им пришлось столкнуться.

Глубокая российская оборона включала в себя более мощные минные поля, чем когда-либо со времен Корейской войны. Это старая технология, которая замедлила, а затем остановила наступление украинской армии. Но именно использование РФ различных беспилотников, в том числе коммерческих беспилотников китайского производства, коренным образом изменило характер механизированной маневренной войны.

В прошлом прорывы вдоль линии фронта можно было использовать, позволяя наступающим силам получить преимущество до того, как противник сможет ответить. Теперь, когда поле боя находится под постоянным наблюдением, каждой стороне трудно извлечь преимущество, не обнаружив себя.

Одни российские беспилотники смогли перерезать связь между передовыми войсками и командным пунктом Украины. Другие дроны использовали, чтобы обнаружить украинских саперов, а затем расстрелять их из ударных вертолетов.

Проблемы Украины усугублялись резкими разногласиями с американскими генералами по поводу того, как и где использовать новые механизированные силы. Украинские официальные лица, в том числе Зеленский, пришли к выводу, что восточная часть страны является самым важным театром военных действий, поскольку российские силы сосредоточили там свои усилия.

Американцы напротив хотели, чтобы украинцы сосредоточились на юге, чтобы сломать или поставить под угрозу контроль Москвы над полосой украинской земли между Крымом и российской границей. Украинское командование полагало, что эта оборона слишком надежна, чтобы ее можно было прорвать, и там много минных полей, которые обернуться огромными жертвами.

В результате Украина держала свои силы разделенными между востоком и югом, отказываясь использовать один основной путь нападения. И вместо решающего прорыва возникла тупиковая ситуация.

Украинские военные лидеры заявили, что, по их мнению, ожидания США были нереалистичными, особенно потому что у них не было авиации, с помощью которой можно было бы защитить наземные подразделения.

«Есть много причин, по которым контрнаступление провалилось, но в украинской критике есть доля правды», — сказал Эрик Сиарамелла, ученый из Фонда Карнеги за международный мир. «Произошла своего рода инфляция коллективных ожиданий».

Кампания 2023 года не была полным провалом. Официальные лица США указывают на успешные и разрушительные атаки Украины на Черноморский флот РФ и военные командные пункты в Крыму.

Эти операции позволили Украине экспортировать зерно из Одессы и сохранили открытыми некоторые морские пути, что стало важной победой, но они мало что изменили в общем ходе войны и не позволили Украине вернуть себе какую-либо территорию.

В штаб-квартире армии США в Европе в Висбадене, Германия, высокопоставленные американские военные лидеры, в том числе генерал Каволи и генерал Агуто, встретились на прошлой неделе с двумя высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить общие направления стратегии на следующий год.

Ни американские, ни украинские официальные лица не раскрывают подробностей переговоров и нового плана. Но каким бы ни было окончательное соглашение, изменение динамики имеет решающее значение. По мнению аналитиков, чем дольше война будет восприниматься как тупиковая, тем труднее будет обеспечить дополнительное американское финансирование.

Украине не нужно возвращать обратно все почти 20% территории страны, которую она потеряла, чтобы выиграть войну, говорят американские чиновники.

Одержав некоторые стратегические и символические победы, одновременно укрепляя свою оборону и наращивая собственные возможности для производства большего количества вооружений, может быть достаточно, чтобы укрепить позиции Украины, когда неизбежно возобновятся призывы к мирным переговорам с целью положить конец войне.

Американские чиновники пытаются подготовить украинцев к следующему году, говоря им, что любая помощь, которую одобрит Конгресс, вряд ли будет соответствовать тому типу финансирования, которое Вашингтон предоставлял в первые два года войны.

«Они должны сражаться умно и эффективно», — сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир, который недавно посетил Украину. «Если Украина и Запад сделают правильные инвестиции в реализацию долгосрочной стратегии, тогда Украина может вернуть себе преимущество».