Оптимистические речи Зеленского ведут к расколу в обществе – FT

Украинцы все больше сомневаются в «розовых» речах президента Владимира Зеленского. Бывшие и нынешние советники и вовсе говорят, что отсутствие реализма в ежедневных посланиях президента подрывает доверие общества, пишет Financial Times.

Более 650 дней подряд президент Зеленский выступает ежедневно как минимум с одним видеообращением к нации, восхваляя свои войска, отмечая продвижение вдоль линии фронта и подтверждая решимость перед лицом российской агрессии.

По словам трех человек, знакомых с коммуникационной стратегией, послание всегда звучит так: «Мы движемся вперед» с целью сохранить оптимизм внутри страны и за рубежом. Эта политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары.

Но поскольку в этом году Украина добилась немногих военных достижений, а поддержка Запада ослабевает, коммуникационная стратегия создает раскол между Офисом президента и военным руководством, говорят представители ВСУ, бывшие сотрудники президента и коммуникационные стратеги.

«Нам нужно добавить больше реализма, и мы должны проявлять в этом такую же смелость, как и 24 февраля 2022 года», — сказал человек, связанный с президентской коммуникационной стратегией, имея в виду день, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Политические соперники начали открыто критиковать Зеленского: мэр Киева Виталий Кличко недавно обвинил президента в авторитаризме и даже сравнил его с российским лидером Владимиром Путиным.

Между тем, военные лидеры утверждают, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на местах больше не является убедительным и, следовательно, не мотивирует украинцев или западных партнеров страны.

Но Зеленский рассматривает оптимистическое послание как единственный способ успокоить сомневающихся в Украине на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса, который является жизненно важным источником налоговых поступлений для военных нужд.

«Если мы настроены пессимистично, мы можем ожидать, что люди перестанут развивать свой бизнес в Украине и перестанут платить налоги, и у нас не будет достаточно денег, чтобы продолжать борьбу», — сказал чиновник.

Разногласия стали очевидными в прошлом месяце, когда главный украинский генерал Валерий Залужный заявил журналу The Economist, что сухопутная война зашла в «патовую ситуацию» — табуированное слово в Киеве, хотя линии фронта на востоке Украины почти не сдвинулись с тех пор, как в стране началась война.

По словам чиновника, откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом.

Ирина Золотарь, советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, сказала, что стратегия оптимизма изначально сработала, помогая украинцам поверить в себя и свою способность противостоять вторжению.

Но теперь это создало запутанную историю, в которой «ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел», сказала Золотарь. По ее словам, статьи в СМИ, описывающие ситуацию как «не так хорошо», как официальная, были сочтены ложными. Вместо этого правительству необходимо было продемонстрировать «сбалансированный реализм».

«Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки, необходимо перестать бояться говорить правду», — сказала она. «Эта победа придет с трудом, это марафон, долгий и изнурительный».

Золотарь сказала, что нынешняя стратегия заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они должны вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Украина всегда «на грани победы».

Другие советники по связям с общественностью говорят, что эта стратегия подрывает доверие.

«Иногда драка рассказывает о том, что происходит в реальности больше, чем просто красивая фотография», — сказал один бывший высокопоставленный сотрудник.

Примером может служить частое использование Украиной «контрпропаганды» во время 10-месячной битвы за Бахмут, сказал бывший сотрудник. Это отражало российскую тактику, направленную на поддержание имиджа успеха, в то время как западные партнеры говорили Киеву, что Бахмут не стоит огромных потерь.

Официальные каналы в Telegram и других соцсетях называли оборону такими лозунгами, как «Крепость Бахмут» и «несокрушимый» Бахмут, но они исчезли за несколько дней до того, как РФ объявила о своей победе в мае. Зеленский никогда официально не признавал отступление Украины из Бахмута, а в июне министерство обороны представило продолжающиеся украинские атаки с окраин города как доказательство того, что оно не проиграло битву.

Пакет сообщений скрывал «невероятный уровень истощения, страдания тысяч семей, огромное количество ежедневных смертей, напряжение и сомнения», сказал бывший сотрудник. Из-за замалчивания плохих новостей из-за границы сложилась точка зрения, что «два пропагандиста борются с пропагандистскими нарративами».

Новости о войне дошли до украинской общественности через социальные сети и из уст в уста, несмотря на цензуру, говорит Оксана Романюк, директор Украинского института массовой информации, организации, занимающейся мониторингом СМИ.

«Почти у каждого в Украине есть родственники или друзья, воюющие или непосредственно пострадавшие от войны», — сказала Романюк. «Если не будет негативной информации, это убьет доверие к правительству».

Романюк указала на сокращение аудитории украинского национального «Телемарафона» — одобренных правительством информационных бюллетеней, транслируемых основными каналами, — а также на недавний опрос, проведенный базирующимся в США Международным республиканским институтом, который показал снижение поддержки Зеленского.