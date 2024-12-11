Понад 32 тисячі людей відвідали центри підтримки ВПО в Харкові – Синєгубов
В етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, для переселенців із яких громад створили окремі центри підтримки та яку допомогу там надають.
За даними Синєгубова, цього року, починаючи з травня, із прифронтових територій у Харківській області евакуювали 20 тисяч людей. Вивозили мешканців 344 населених пунктів області, де ускладнилася ситуація у сфері безпеки. Для мешканців окремих громад створили спеціальні осередки підтримки. Вони діють для ВПО з Куп’янської, Курилівської, Вовчанської та Липецької ТГ.
“Підтримувати переселенців, які залишились проживати в межах області, і тих, хто переїхав в інші регіони — пріоритет для Харківської ОВА і реалізація Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського “Людський капітал”. Понад 32 тисячі людей вже відвідали п’ять Центрів підтримки переселенців у Харкові, де надають гуманітарну допомогу, юридичні консультації, психологічну підтримку”, – цитує Синєгубова пресслужба ХОВА.
В обладміністрації нагадали, що евакуйованим з небезпечних територій людям надають необхідну допомогу, а саме: продовольчі та гігієнічні набори, виплати від міжнародних партнерів, психосоціальну та юридичну підтримку, а також тимчасове житло в місцях компактного проживання.
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Нагадаємо, для мешканців Харківщини, які потребують евакуації, діє “гаряча лінія”: 0 800 33 92 91.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: впл, допомога, переселенцы, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 17:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, для переселенців із яких громад створили окремі центри підтримки та яку допомогу там надають".