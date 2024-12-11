Понад 32 тисячі людей відвідали центри підтримки ВПО в Харкові – Синєгубов

В етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, для переселенців із яких громад створили окремі центри підтримки та яку допомогу там надають.

За даними Синєгубова, цього року, починаючи з травня, із прифронтових територій у Харківській області евакуювали 20 тисяч людей. Вивозили мешканців 344 населених пунктів області, де ускладнилася ситуація у сфері безпеки. Для мешканців окремих громад створили спеціальні осередки підтримки. Вони діють для ВПО з Куп’янської, Курилівської, Вовчанської та Липецької ТГ.

“Підтримувати переселенців, які залишились проживати в межах області, і тих, хто переїхав в інші регіони — пріоритет для Харківської ОВА і реалізація Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського “Людський капітал”. Понад 32 тисячі людей вже відвідали п’ять Центрів підтримки переселенців у Харкові, де надають гуманітарну допомогу, юридичні консультації, психологічну підтримку”, – цитує Синєгубова пресслужба ХОВА.

В обладміністрації нагадали, що евакуйованим з небезпечних територій людям надають необхідну допомогу, а саме: продовольчі та гігієнічні набори, виплати від міжнародних партнерів, психосоціальну та юридичну підтримку, а також тимчасове житло в місцях компактного проживання.

Нагадаємо, для мешканців Харківщини, які потребують евакуації, діє “гаряча лінія”: 0 800 33 92 91.