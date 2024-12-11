Более 32 тысяч человек посетили центры поддержки ВПЛ в Харькове – Синегубов

В эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, для переселенцев из каких громад создали отдельные центры поддержки и какую помощь там оказывают.

По данным Синегубова, в этом году, начиная с мая, с прифронтовых территорий в Харьковской области эвакуировали 20 тысяч человек. Вывозили жителей 344 населенных пунктов области, где усложнилась ситуация в сфере безопасности. Для жителей отдельных громад создали специальные центры поддержки. Они действуют для ВПЛ из Купянской, Куриловской, Волчанской и Липецкой ТГ.

«Поддерживать переселенцев, которые остались проживать в пределах области, и переехавших в другие регионы — приоритет для Харьковской ОВА и реализация Плана внутренней устойчивости страны Президента Владимира Зеленского «Человеческий капитал». Более 32 тысяч человек уже посетили пять Центров поддержки переселенцев в Харькове, где оказывают гуманитарную помощь, юридические консультации, психологическую поддержку», – цитирует Синегубова пресс-служба ХОВА.

В обладминистрации напомнили, что эвакуированным с опасных территорий людям оказывают необходимую помощь, а именно предоставляют: продовольственные и гигиенические наборы, выплаты от международных партнеров, психосоциальную и юридическую поддержку, а также временное жилье в местах компактного проживания.

Напомним, для жителей Харьковщины, которые нуждаются в эвакуации, действует «горячая линия»: 0 800 33 92 91.