Live
  • Пт 06.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

ХОВА сообщила, как получить помощь жителям Харьковщины, чьи родные в оккупации

Общество 14:34   06.12.2024
Виктория Яковенко
ХОВА сообщила, как получить помощь жителям Харьковщины, чьи родные в оккупации Фото: ХОВА

Жители Харьковщины, чьи дети или близкие оказались в оккупации или на территории РФ, могут обратиться за помощью. В ХОВА сообщили куда звонить и как действовать.

По данным ХОВА, БФ Save Ukraine помогает:

— вернуть детей и их семьи из РФ (категории детей: до 18 лет, сироты и депортированные),

— выехать из оккупации детям и их семьям,

— эвакуироваться семьям с детьми и маломобильными лицами из прифронтовых территорий.

После регистрации жителям дистанционно окажут квалифицированную психологическую поддержку.

Что будет после этого?

– Детям и взрослым предоставляют место в центре «Надежды и Восстановления», где они могут получить гуманитарную, социальную и первую медицинскую помощь и определиться с дальнейшими действиями.

– В центре можно жить до трех месяцев, где дети получат медицинское обследование и помощь педагогов и психологов.

– Взрослые смогут оформить выплаты ВПЛ, получить юридическую и карьерную консультации.

– Благодаря проекту FortHome вся семья получит помощь с поиском жилья или возможность поселиться в комфортных модульных домиках.

Отмечается, что вся помощь – бесплатная, конфиденциальная и безопасная. Горячая линия: 0800 333 129.

Подробности и подача запроса.

Читайте также: Как получить «Зимнюю єПідтримку» на «Укрпочте», рассказали в ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 6.12: бои в области, День Святого Николая
Новости Харькова — главное за 6.12: бои в области, День Святого Николая
06.12.2024, 15:27
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
05.12.2024, 19:49
ВСУ освободили часть территорий на Харьковском направлении – ISW
ВСУ освободили часть территорий на Харьковском направлении – ISW
06.12.2024, 07:38
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
06.12.2024, 06:00
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря
06.12.2024, 14:07
В одном из районов Харькова два дня будут отключать свет: причина и адреса
В одном из районов Харькова два дня будут отключать свет: причина и адреса
06.12.2024, 15:46

Новости по теме:

16:24
Более 4,5 тыс. переселенцев получили помощь в Купянском хабе за две недели
11:13
ХОВА: более 620 млн грн выделили на Харьковщине на помощь военным и их семьям
15:00
Нефтогаз передал харьковчанам бесперебойники для питания газовых котлов
10:36
С Трампом у нас будут большие риски, но и большие шансы — Климкин
17:00
Из ада к мирной жизни: как в Харькове ветераны помогают побратимам (сюжет)

Вы читали новость: «ХОВА сообщила, как получить помощь жителям Харьковщины, чьи родные в оккупации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 14:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины, чьи дети или близкие оказались в оккупации или на территории РФ, могут обратиться за помощью. В ХОВА сообщили куда звонить и как действовать.".