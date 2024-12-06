ХОВА сообщила, как получить помощь жителям Харьковщины, чьи родные в оккупации

Жители Харьковщины, чьи дети или близкие оказались в оккупации или на территории РФ, могут обратиться за помощью. В ХОВА сообщили куда звонить и как действовать.

По данным ХОВА, БФ Save Ukraine помогает:

— вернуть детей и их семьи из РФ (категории детей: до 18 лет, сироты и депортированные),

— выехать из оккупации детям и их семьям,

— эвакуироваться семьям с детьми и маломобильными лицами из прифронтовых территорий.

После регистрации жителям дистанционно окажут квалифицированную психологическую поддержку.

Что будет после этого?

– Детям и взрослым предоставляют место в центре «Надежды и Восстановления», где они могут получить гуманитарную, социальную и первую медицинскую помощь и определиться с дальнейшими действиями.

– В центре можно жить до трех месяцев, где дети получат медицинское обследование и помощь педагогов и психологов.

– Взрослые смогут оформить выплаты ВПЛ, получить юридическую и карьерную консультации.

– Благодаря проекту FortHome вся семья получит помощь с поиском жилья или возможность поселиться в комфортных модульных домиках.

Отмечается, что вся помощь – бесплатная, конфиденциальная и безопасная. Горячая линия: 0800 333 129.

Подробности и подача запроса.