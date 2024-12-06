ХОВА сообщила, как получить помощь жителям Харьковщины, чьи родные в оккупации
Жители Харьковщины, чьи дети или близкие оказались в оккупации или на территории РФ, могут обратиться за помощью. В ХОВА сообщили куда звонить и как действовать.
По данным ХОВА, БФ Save Ukraine помогает:
— вернуть детей и их семьи из РФ (категории детей: до 18 лет, сироты и депортированные),
— выехать из оккупации детям и их семьям,
— эвакуироваться семьям с детьми и маломобильными лицами из прифронтовых территорий.
После регистрации жителям дистанционно окажут квалифицированную психологическую поддержку.
Что будет после этого?
– Детям и взрослым предоставляют место в центре «Надежды и Восстановления», где они могут получить гуманитарную, социальную и первую медицинскую помощь и определиться с дальнейшими действиями.
– В центре можно жить до трех месяцев, где дети получат медицинское обследование и помощь педагогов и психологов.
– Взрослые смогут оформить выплаты ВПЛ, получить юридическую и карьерную консультации.
– Благодаря проекту FortHome вся семья получит помощь с поиском жилья или возможность поселиться в комфортных модульных домиках.
Отмечается, что вся помощь – бесплатная, конфиденциальная и безопасная. Горячая линия: 0800 333 129.
Читайте также: Как получить «Зимнюю єПідтримку» на «Укрпочте», рассказали в ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: допомога, жители, окупація, помощь, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ХОВА сообщила, как получить помощь жителям Харьковщины, чьи родные в оккупации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 14:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины, чьи дети или близкие оказались в оккупации или на территории РФ, могут обратиться за помощью. В ХОВА сообщили куда звонить и как действовать.".