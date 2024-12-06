ХОВА роз’яснила, як отримати допомогу жителям Харківщини, чиї рідні в окупації

Жителі Харківщини, чиї діти або близькі опинились в окупації чи на території РФ, можуть звернутися за допомогою. У ХОВА повідомили куди телефонувати та як діяти.

За даними ХОВА, БФ Save Ukraine допомагає:

– повернути дітей та їхні сім’ї з РФ (категорії дітей: до 18 років, сироти та депортовані),

– виїхати з окупації дітям та їхнім сім’ям,

– евакуюватися сім’ям з дітьми та маломобільним особам з прифронтових територій.

Після реєстрації жителям дистанційно нададуть кваліфіковану психологічну підтримку.

Що буде після?

– Дітям і дорослим надають місце у центрі «Надії та Відновлення», де вони можуть отримати гуманітарну, соціальну та першу медичну допомогу та визначитися з подальшими діями.

– У центрі можна жити до трьох місяців, де діти отримають медичне обстеження й допомогу педагогів та психологів.

– Дорослі зможуть оформити виплати ВПО, отримати юридичну та кар’єрну консультації.

– Завдяки проєкту FortHome уся родина отримає допомогу з пошуком житла або можливість поселитися в комфортних модульних будиночках.

Зазначається, що уся допомога – безкоштовна, конфіденційна та безпечна. Гаряча лінія: 0800 333 129.

Деталі та подача запиту.