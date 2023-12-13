Как мигранты на южной границе США повлияли на выделение военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретил сочувственный прием со стороны Конгресса во время последней поездки в Вашингтон, но ему не удалось выйти из тупика в вопросе военной помощи своей стране, поскольку пакет финансирования, на котором он настаивал, запутался во внутренней политике США, пишет The Wall Street Journal.

Многие демократы и республиканцы поддерживают предложение о выделении десятков миллиардов долларов новой помощи Украине, которая завершает второй год своей войны против РФ. Но республиканцы в Палате представителей и Сенате требуют в первую очередь решить вопрос с мигрантами на южной границе США – и это их условия для голосования за помощь Украине. Однако демократы отвергли это условие.

Политическая борьба привела к остановке финансирования Киева перед рождественскими каникулами, в то время как Белый дом предупредил, что предыдущие раунды помощи почти исчерпаны и к концу года Конгресс должен принять новый транш. Поскольку этот срок на данный момент кажется недостижимым, переговоры по границе продолжились во вторник, и законодатели, которые поддерживают увеличение помощи, надеялись, что они смогут одобрить сделку к началу следующего года.

Зеленский встретился во вторник утром с сенаторами и лидерами Палаты представителей, а во вторник днем – с президентом Байденом. Неспособность предоставить новое финансирование ознаменует собой значительное поражение внешней политики Байдена и поставит под вопрос дальнейший путь Украины, которая сильно зависит от американского оружия для сдерживания российской армии.

«Здорово быть рядом с вами, и мы останемся рядом с вами», — сказал Байден Зеленскому, сидя в Овальном кабинете перед их частной встречей. — Я не хочу, чтобы вы теряли надежду».

Зеленского встретили как героя, когда он приехал в Вашингтон почти год назад. Это драматический 10-часовой визит, включавший обращение к Конгрессу, был прерван несколькими овациями стоя. Но растущий скептицизм по поводу роли США в конфликте, переход к республиканскому контролю над Палатой представителей и мрачные перспективы противостояния РФ стали испытанием для поддержки Конгресса.

«Очень важно, что к концу этого года мы сможем послать агрессору очень сильные сигналы единства», — заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с Байденом.

«Он будет бороться до последнего человека», — сказал сенатор Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина), который подчеркнул свое восхищение Зеленским, но также подтвердил необходимость того, чтобы демократы согласились на изменения в пограничной политике. «Я сказал президенту Зеленскому, что моя обязанность номер один — обеспечить безопасность моей страны, а также помочь вашей», — рассказал Грэм. Он сказал также: «Не вы создали эту проблему, но она влияет на вас, она повлияет на весь мир».

Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл (республиканец от Кентукки) заявил на пресс-конференции во вторник, что «практически невозможно», чтобы какое-либо соглашение по Украине и границе было принято Конгрессом до рождественских каникул, особенно с учетом того, что Палата представителей планирует уйти на отдых на этой неделе.

«Сделки не будет, пока Джо Байден и республиканцы не достигнут соглашения».

Во время часовой встречи в обшитом деревянными панелями зале Мэнсфилд в Сенате Зеленский попросил предоставить конкретные системы вооружения, включая ракеты «Патриот», и попытался заверить сенаторов, что средства США не будут использоваться для обогащения подрядчиков или правительственных чиновников. Зеленский намекнул, что его стратегия включает победу как в Крыму, так и на Донбассе, сказал сенатор Роджер Уикер (республиканец, штат Миссисипи), имея в виду две оккупированные Россией части Украины.

Зеленского, одетого в военную форму — темную толстовку и оливково-зеленые брюки карго, — в зал заседаний сопровождали лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ, штат Нью-Йорк) и МакКоннелл.

Зеленский и его западные сторонники пытались доказать, что Путин представляет угрозу не только европейским границам, но и демократическим правительствам, которые пытаются противостоять диктаторам. Во вторник Зеленский расхваливал экономический прогресс, которого добивается его правительство, заявив, что оно становится менее зависимым от иностранной помощи. Он также заявил, что хочет получить доступ к миллиардам замороженных российских активов и хочет ускорить заключение соглашения о совместном американо-украинском производстве оружия.

Баланс сил в Палате представителей изменился с прошлого года, когда Зеленский совершил свой первый визит во время войны, и теперь республиканцы имеют незначительное большинство.

Сенат на прошлой неделе отклонил пакет помощи примерно на 110 миллиардов долларов, который включал деньги для вооруженных сил и правительства Украины, а также Израиля.

Средства, предназначенные для Украины в текущем пакете иностранной помощи демократов, превышают 60 миллиардов долларов, включая 12 миллиардов долларов на поддержание киевского правительства на плаву, а также 13,5 миллиардов долларов на оружие, созданное в США для перевооружения Украины.

Некоторые республиканцы в Палате представителей добиваются ясности в отношении стратегии Зеленского по победе на Украине и в отношении того, будет ли эта победа включать в себя возвращение как Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, так и Донбасса. Республиканцы утверждают, что Белый дом не предоставил подобных подробностей.

Пентагон заявляет, что сосредоточен на видах долгосрочной военной поддержки, которые понадобятся Украине для сдерживания будущей российской агрессии, таких как бронетехника, артиллерия и авиация. США и европейские союзники обучают украинских пилотов F-16, и первые кадры могут быть готовы к бою уже этой зимой.

Оставшиеся средства США на военную технику и вооружение, а также другую поддержку Украины составляют примерно 4,6 миллиарда долларов США, но только еще 1 миллиард долларов выделены на отдельные фонды для пополнения запасов США, как недавно заявили представители министерства обороны. Это означает, что США не могут предоставить Украине помощь на сумму более 1 миллиарда долларов, не нанеся при этом потенциального ущерба военной готовности США. Пентагон не стал говорить, когда, по его мнению, у него могут закончиться средства.

По мнению военных аналитиков, любое существенное сокращение военной поддержки США нанесет ущерб военным усилиям Киева. По данным Кильского института мировой экономики, США предоставили Украине примерно половину военной помощи, и маловероятно, что какие-либо другие страны смогут восполнить дефицит, если Вашингтон отступит. Многие американские системы вооружения, которые уже находятся в Украине, нуждаются в американских боеприпасах.

В последние месяцы помощь из США уже замедлилась, в результате чего некоторым войскам не хватает артиллерийских снарядов.

Зеленский резко описал ситуацию в своем выступлении в понедельник в Университете национальной обороны в Вашингтоне. Он сказал, что Россия пытается свести на нет завоевания демократии в Европе, завоеванные в 1991 году, когда распался Советский Союз. Россия представляет угрозу, сказал он, не только для Украины, но и для свободы «от Варшавы до Чикаго».